Eksen eğikliği nedir? Eksen eğikliği özellikleri nelerdir? Yıllık hareket nedir?

Dünya'nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator'dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi adı verilir. Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, dünya'nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33', Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27' lık bir açı vardır.

Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya'nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, "Dünya'nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar" sonucuna varabiliriz.

Güneş ışınların, yeryüzündeki bir noktaya yıl boyunca aynı saatte farklı açılarla düşmesi ve buna bağlı olarak sıcaklığın değişmesi.

- Gece ve gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi.

- Cisimlerin gölge boylarının yıl boyunca aynı saatte farklı olması.

- Kutup noktalarında altı ay süren gece ve gündüzlerin yaşanabilmesi.

- Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki 23° 27'lık açıya bağlı olarak Yengeç ve Oğlak dönencelerinin yerlerinin belirlenmesi. (Eksen eğikliği)

- Gece ile gündüzü ayıran Aydınlanma Çemberi'nin yıl boyunca kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yer değiştirmesi.

- Gün düzeninin bozulmaya başladığı 23° 27'lık açıyı 900'ye tamamlayan 66° 33' lık Kuzey ve Güney enlemlerinden geçen kutup dairelerinin yerlerinin belirlenmesi. (Eksen eğikliği)

- Aynı anda farklı yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanabilmesi.

- Yeryüzündeki herhangi bir noktada Güneş'in gökyüzündeki yükseltisinin yıl boyunca değişmesi.

- Aynı boylam üzerindeki noktalarda Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin yıl boyunca değişmesi.

- Matematik iklim kuşaklarının ayrılması. (Eksen eğikliği).

- Mevsimlerin oluşup her iki yarımkürede orta kuşakta belirgin olarak yaşanabilmesi.

- Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farklarından dolayı Muson rüzgarlarının oluşması