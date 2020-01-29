: Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor

29.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda yapılan tüm eleştirilere rağmen Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilini sürdürdü. İmamoğlu, "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra, İstanbul'a döndü. 26 Ocak Pazar akşamı İstanbul'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen İmamoğlu çifti, burada otel görevlileri tarafından karşılandı ve özel bir araçla, Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun konakladığı otele gitti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu ailesi, bazen kaldıkları otelin, bazen de çocukları ile deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200' pistinde, kayak yaptı.Sosyal medya hesabından, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu vatandaşları da Erzurum'a davet etti. Eleştirilere rağmen buradaki tatilini sürdüren İmamoğlu ve ailesi, bugün kaldıkları otelde kahvaltı ettikten sonra saat 11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu ailesi, kendilerini kapıda bekleyen beyaz minibüse binerek, gondol-liftlerin bulunduğu noktaya geldi. Burada bir süre minibüsün içeresinde bekleyen aile, daha sonra gondol-lifte yürüdü.

"İYİ BAKIN KENDİNİZE, SAĞOLUN"

Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlere karşı mesafeli durduğu görüldü.Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna, "İyi bakın kendinize, sağolun" karşılığını verdi.

"BİZ ŞU AN SPORA ÇIKIYORUZ"

"Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz" diyerek ailesi ile birlikte gondola yürüdü ve kayak yapmak üzere pistlere çıktı.

25 Ocak günü otele giriş yapan Başkan İmamoğlu ve ailesinin Perşembe günü Erzurum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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