CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun ocak ayında İBB'ye gidip Ekrem İmamoğlu'na suikast planı ihbarında bulunduğunu söylemesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu suikast ihbarı olayı nedir?

EKREM İMAMOĞLU SUİKAST İHBARI OLAYI NEDİR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun ocak ayında İBB'ye gidip Ekrem İmamoğlu'na suikast planı ihbarında bulunduğunu söylemesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Tengioğlu ile İBB yetkilileriyle belediyede görüşme gerçekleştirdiklerini, ihbarın somut delillere dayanmadığının anlaşıldığını belirtti.

"İMAMOĞLU'NA SUİKAST" İDDİASIYLA İLGİLİ İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Özel'in iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığını belirten İstanbul Emniyeti, ihbarla ilgili herhangi bir somut deliliğin olmadığını kaydetti.

SELÇUK TENGİOĞLU, İHBARI ARALIK 2024'TE YAPMIŞ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

"HERHANGİ BİR SOMUT BİLGİYE DAYALI DEĞİL"

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

"BELEDİYE YETKİLİLERİ YASAL MÜRACAAT YAPMAYACAKLARINI BİLDİRDİ

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."