Ekrem İmamoğlu da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
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Ekrem İmamoğlu da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum

Ekrem İmamoğlu da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göçmenlerin su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a katılmadığını söyledi. "O tür söylemleri kabul etmiyorum" diyen İmamoğlu, "5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göçmenlere verilecek suyun 10 kat pahalı olacağını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili "O tür söylemleri kabul etmiyorum" dedi.

"BİZ BELKİ 18-19 MİLYONA HİZMET EDİYORUZ"

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, BM mültecilerden sorumlu masanın sorumlusuyla işbirliği yaptıklarını belirterek " Kaç milyon insana hizmet veriyoruz? Ulaşımla ilgili 15 milyon küsür, artı yolcusu, artı turisti diyoruz ama diğer rakamlara baktığınızda iki milyona doğru giden sığınmacı, mülteci ya da vatandaş olmuş olanlar gibi bazı yeni sayıları üstüne koyduğunuzda biz belki 18-19 milyona hizmet ediyoruz" dedi.

"DEMOGRAFİNİN TÜMDEN DEĞİŞİMİNE GİDEN BİR ALTLIK OLUŞTURUYOR"

İmamoğlu, "Türkiye'de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız" diye konuştu.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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