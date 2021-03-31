Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan, ben de İstanbul'u yönetiyorum. İstanbul aşkı olan bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Kendi partisi ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi ve saygı var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, KRT TV'de 'Şimdiki Zaman'da gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. "Erdoğan, Mansur Yavaş'a randevu veriyor ama size vermiyor. Acaba Cumhurbaşkanı ile aranızda bir inatlaşma mı var?" sorusun üzerine İmamoğlu "Beni çok sevdiğini düşünüyorum" dedi. Konukların şaşırması üzerine açıklama yapan İmamoğlu "Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan, ben de İstanbul'u yönetiyorum. İstanbul aşkı olan bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Kendi partisi ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi ve saygı var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var" ifadelerini kullandı.

TOPBAŞ'IN CENAZESİNDE KONUŞTUK

İstanbul Büyükşehir eski Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde konuştuklarını aktaran İmamoğlu, "Orada her şeyi söyledim, tüm duygularımı söyledim. Neden benim otobüs borçlanmamı imzalamadınız dedim. Sizinkiler 8-9 sene otobüs almamış filo eskimiş, 2 milyon kilometreyi geçmiş otobüslerimiz var dedim. Neden imzalamazsınız 5-6 aydır bekliyor diye aktardım" dedi. Erdoğan'ın cevabının sorulması üzerine "İmzalarız dedi" diyen İmamoğlu, kimseye sınır koymadığını ve bir kapıdan çıksa diğerinden gireceğini ifade etti. "Kendim için değil bu halk için gidiyorum" diyen İmamoğlu, Erdoğan'dan 4-5 defa randevu istemesine rağmen alamadığını ifade etti.

"BANA RANDEVU VERMEMEK DOĞRU DEĞİL"

"Bana randevu vermemek doğru bir tavır değil, ben size gelip ne anlatacağım, İstanbul'u anlatacağım" dediğini aktaran İmamoğlu, Erdoğan'ın her söylediğini olumlu karşıladığını, bu konuşmadan 4-5 gün sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kendisini arayarak yazılı olarak randevu talep edin dediğini de sözlerine ekledi.

EMİNE ERDOĞAN EŞİME MEKTUP YAZDI

İmamoğlu "Sayın Emine Erdoğan'ı da eşimle beraber davet ettik. Davet ettiğimiz birçok isim var, çok kıymetli Selvi Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Siyasi görevi olan kişilerin eşlerini de davet ettik. Sayın Emine Erdoğan da çok kıymetli ve çok özel bir mektup yazdı eşime." dedi. Program konuklarının mektubun içeriğini merak etmesi üzerine "Çok özel bir davet olduğunu, çok teşekkür ettiğini, işi olduğunu ancak kadınla ilgili mücadelemizin her zaman ortak mücadelemiz olduğunu anlatan uzun bir mektup yazdı" dedi. Bir oranda tepki beklediğini söyleyen İmamoğlu "Bunun üzerinde tepinmeyi doğru bulmuyorum, bunun üzerinden koparılan kıyameti düşünebiliyor musunuz?" diyerek sözlerini noktaladı.