Ekranların sevilen dizisi Hercai'de sürpriz ayrılık
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Ekranların sevilen dizisi Hercai'de sürpriz ayrılık

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'den sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Dizide 'Zehra Şadoğlu' karakterini canlandıran Feride Çetin, hamileliği nedeniyle diziye veda ediyor.

31.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:27
Ekranların sevilen dizisi Hercai'de sürpriz ayrılık

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisi ilk sezon olduğu kadar ikinci sezonunda da büyük ilgi görüyor. Reytingleri altüst eden ATV'nin sevilen dizisinin ilk bölümünde 'un yerine son anda ekibe dahil olan diziye veda etmeye hazırlanıyor.

OYUNCULUĞA BİR SÜRE ARA VERECEK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mardin'de çekilen dizide Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin hamileliği nedeniyle mesleğine zorunlu bir ara verecek. Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile evlenen oyuncu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Dizide de hamile sahneleri yazılan oyuncu "Hercai"den 29.bölüm itibariyle ayrılacak.

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