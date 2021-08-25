Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor

Oynadığı Kağıt Ev dizisi final yapınca setlere bir süre ara veren Tuvana Türkay, yeni mesleğiyle hayranlarının karşısına çıktı. Şansını müzikte deneyen Türkay, yeni bir single çalışmasına imza attı.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen 30 yaşındaki Tuvana Türkay, şu günlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Şansını müzikte deneyen Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasına imza attı.

KAPAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tuvana Türkay, heyecanını Instagram hesabından da takipçileri ile paylaştı. 'Ah Aşk' adlı albümünün kapak fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımının altına şunları yazdı:

"Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz"

İşte Tuvana Türkay'ın paylaştığı kapak fotoğrafı;