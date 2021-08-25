Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor

Haberler.com - Haberler | Magazin

Oynadığı Kağıt Ev dizisi final yapınca setlere bir süre ara veren Tuvana Türkay, yeni mesleğiyle hayranlarının karşısına çıktı. Şansını müzikte deneyen Türkay, yeni bir single çalışmasına imza attı.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen 30 yaşındaki Tuvana Türkay, şu günlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Şansını müzikte deneyen Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasına imza attı.

KAPAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tuvana Türkay, heyecanını Instagram hesabından da takipçileri ile paylaştı. 'Ah Aşk' adlı albümünün kapak fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımının altına şunları yazdı:

"Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz"

İşte Tuvana Türkay'ın paylaştığı kapak fotoğrafı;

Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Arda Turan Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 19:59:50. #1.16#

title