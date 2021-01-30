Ekranda film festivali
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Ekranda film festivali

30.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:31
Ekranda film festivali

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, şubat ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Şubat Pazartesi 21.00 "Transit"

2 Şubat Salı 21.00 "The Diving Bell and the Butterfly" (Kelebek ve Dalgıç)

3 Şubat Çarşamba 21.00 "Five Easy Pieces" (Beş Kolay Parça)

4 Şubat Perşembe 21.00 "Anons"

5 Şubat Cuma 21.30 "About Elly" (Elly Hakkında)

6 Şubat Cumartesi 21.30 "The Butler" (Başkanların Hizmetkarı) TV'de İlk

7 Şubat Pazar 21.30 "Good Day's Work" (Çalışmak İçin İyi Bir Gün)

8 Şubat Pazartesi 21.30 "Mister Twister at the Pitch" (Bizim Sınıf Sahada)

9 Şubat Salı 21.00 "Salesman" (Satıcı)

10 Şubat Çarşamba 21.00 "Admiral" (Amiral)

11 Şubat Perşembe 21.00 "Aydede"

12 Şubat Cuma 21.30 "Hostiles" (Vahşiler)

13 Şubat Cumartesi 21.30 "Big Eyes" (Büyük Gözler)

14 Şubat Pazar 21.30 "Midnight in Paris" (Paris'te Gece Yarısı)

15 Şubat Pazartesi 21.30 "Cloudboy" (Niilas'ın Öyküsü)

16 Şubat Salı 21.00 "The Wind Will Carry Us" (Rüzgar Bizi Sürükleyecek)

17 Şubat Çarşamba 21.00 "Kuyucaklı Yusuf"

18 Şubat Perşembe 21.00 The Silence" (Sükut)

19 Şubat Cuma 22.15 "Honeyland" (Bal Ülkesi)

20 Şubat Cumartesi 21.30 "Looking for Eric" (Hayata Çalım At)

21 Şubat Pazar 21.30 "The Man Who Knew Infinity" (Sonsuzluk Teorisi)

22 Şubat Pazartesi 21.00 "Journeyman"

23 Şubat Salı 21.00 "The Truth" (Saklı Gerçekler)

24 Şubat Çarşamba 21.00 "The Children of Genghis" (Cengiz'in Çocukları)

25 Şubat Perşembe 21.00 "Çırak"

26 Şubat Cuma 21.30 "Deep Rivers" (Derin Nehirler)

27 Şubat Cumartesi 21.30 "Supa Modo" (Süper Kahraman)

28 Şubat Pazar 21.30 "Black Snow" (Siyah Kar)

Kaynak: Hürriyet

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