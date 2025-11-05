Haberler

Yerli Gıda Analiz Standardı Üretildi

Yerli Gıda Analiz Standardı Üretildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnönü Üniversitesi'nde TÜBİTAK desteğiyle gıda analizlerinde kullanılan analitik aflatoksin standart maddeleri üretildi ve patent alındı. Bu yerli üretim, ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Gıda analiz laboratuvarlarında "insan sağlığı için zararlı olan küf mantarlarının gıdalarda ve yemlerde oluşturduğu zehirli bileşikleri (mikotoksin) belirlemede ve ölçmede kullanılan maddeler", İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te TÜBİTAK desteğiyle üretilip "Analitik aflatoksin standart maddesi üretim yöntemi" başlığıyla patent alındı.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Murat Yılmaztekin, TÜBİTAK BiGG Yatırım desteğiyle 1,5 yıl önce başladığı proje kapsamında gıdalarda oluşan zararlı toksinlerin belirlenmesinde kullanılan sıvı ve toz analitik standart maddeleri üretti.

Tamamı yurt dışından ithal edilen, gıdalarda küf ve mantarların oluşturduğu zehirli bileşikleri belirlemede ve ölçmede kullanılan maddeler için "Analitik aflatoksin standart maddesi üretim yöntemi" başlığıyla patent alındı.

Prof. Dr. Murat Yılmaztekin, AA muhabirine, gıda biyoteknolojisi konusunda araştırmalar yaptığını, gıda analizlerinde kullanılan maddelerin üretilmesi için 1,5 yıldır Malatya Teknokent'te çalışma yaptıklarını söyledi.

Mikotoksinlerin sağlığa zararlı olduğunun altını çizen Yılmaztekin, şöyle konuştu:

"İnsan ve hayvan sağlığı açısından son derece riskli oldukları için uluslararası mevzuatlar ve Türk Gıda Kodeksi bu bileşiklerin izlenmesini zorunlu kıldı. Mikotoksinlerin cihazlarda doğru ölçümlerinin yapılmasını sağlayan referans maddeler var. Küresel pazara baktığımızda mikotoksinlerin ölçümünde kullanılan bu referans maddelerin 2023'te yaklaşık 1,2 milyar dolarlık pazarı vardı. 2033 yılına kadar bu rakamın 2,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de ise kamu ve özel 150 laboratuvarda yılda yaklaşık 1 milyon gıda ve yem numunesinde mikotoksin analizi yapılıyor. Gıda analizlerinde kullanılan bu maddelerin tamamı ithal edilmekte ve yılda yaklaşık 45 milyon dolarlık maliyeti var. Dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve güvenilir üretim altyapısı kurmak için çalışıyoruz."

Kullanıma hazır hale getirildi

TÜBİTAK BiGG tohum öncesi yatırım desteği ile doktora danışmanlığını yaptığı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Karakaya ile yürüttükleri AR-GE projesinin olumlu sonuçlandığını ifade eden Yılmaztekin, çalışmanın Türk Patent ve Marka Kurumundan "Analitik aflatoksin standart maddesi üretim yöntemi" başlığıyla patentini aldıklarını söyledi.

Yılmaztekin, şöyle devam etti:

"Gıda analizlerinde kullanılan standart maddeleri laboratuvarda başarılı şekilde üreterek kullanıma hazır hale getirdik. Sertifikasyon aşamalarından sonra mikotoksin analizlerinde laboratuvarlarda kullanılabilecek. Bir üretimde 300 ila 500 standartlık kapasite oluşturmamız mümkün. Yapacağımız üretim Türkiye'nin ihtiyacının tamamın karşılayacak düzeyde. AR-GE çalışmalarıyla gıda analizlerinde kullanılan analitik standart maddeleri yüksek saflıkta üretmeyi başardık ve kullanıma hazır hale getirdik. Sertifikasyon aşamasının tamamlanmasının ardından piyasada kullanılabilecek. Bu patent, ülkemizde bu alanda alınan ilk özgün üretim teknolojilerinden birini temsil ediyor. Ürünümüz kullanıma hazır, elimizde şu an 300 standart maddelik stokumuz var, sertifika aşamalarını tamamladıktan sonra piyasaya süreceğiz. TÜBİTAK'tan alacağımız destekle üretim hattımızı yenileyeceğiz, gerekli cihazların alımını gerçekleştirdikten sonra seri üretime başlayacağız." ???????

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise yerli üretimi önemsediklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üretilen madde için Teknogirişim Rozeti verdiğini dile getiren Yılmaz, "Bu rozet yenilik odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir AR-GE projelerine Bakanlığın verdiği belge. Teknokent adına mutluyuz, gururluyuz. Kurum olarak AR-GE projelerine destek veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.