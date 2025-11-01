Haberler

Yeni Ford F-MAX Gaziantep'te Tanıtılıyor

Yeni Ford F-MAX Gaziantep'te Tanıtılıyor
Güncelleme:
Ford Trucks, ağır ticari araç F-MAX'in yeniliklerini Gaziantep'teki kullanıcılarla buluşturacak. Etkinlikte lojistik sektör temsilcileri aracı test etme fırsatı bulacak.

Ford Trucks'ın ağır ticari araç pazarındaki referans modeli F-MAX'in yeni yüzü, 3 Kasım'da Gaziantep'teki kullanıcılarla buluşuyor.

Ford Trucks, ağır ticari araç segmentindeki öne çıkan modeli F-MAX'in yeni yüzünü, Türkiye turu kapsamında Gaziantep'teki kullanıcılarla buluşturacak. Gaziantep Nakliyeciler Sitesi'nde 3 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte lojistik ve ağır ticari araç sektörünün temsilcileriyle sürücüler, Yeni F-MAX ürün sunumuna katılarak aracı yakından inceleyip test etme imkanına sahip olacak. Katılımcılar ayrıca düzenlenecek bilgi yarışmaları, oyunlar ve eğlenceli etkinliklerde çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

25 Eylül 2025'te Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan Yeni F-MAX, iç ve dış tasarımıyla dikkat çekerken yüksek verimlilik sunan Ecotorq GEN2 motoru ile öne çıkıyor. Yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni motorunun yanı sıra, Yeni F-MAX'in performansı, konfor ve dayanıklılığı uzun yol taşımacılığında dikkat çekiyor.

Modern tasarım ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Yeni F-MAX'in yenilikleri arasında Dijital Ayna Sistemi, siyah çerçeveli ön farlar, kişiselleştirilebilir 12 inç dijital gösterge paneli ve 12.4 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi özellikler bulunuyor. Güvenlik Kilidi ile ek güvenlik sunan Yeni Ford F-MAX, ayrıca 13 dil destekli Sesli Asistan ve yatak yanındaki dokunmatik kontrol ünitesi gibi özellikleriyle sınıfında öne çıkıyor.

Yeni F-MAX Türkiye Turu Programı

Tanıtım etkinlikleri, Gaziantep'in ardından aşağıdaki takvime göre devam edecek:

5 Kasım 2025: Mersin, Hasan Şeker TIR Garajı

7 Kasım 2025: Kayseri, Ambar Nakliyeciler Sitesi

11 Kasım 2025: Konya, Kamyon Garajı

13 Kasım 2025: İzmir, Işıkkent

17 Kasım 2025: Bursa, Karacabey Kooperatifi

22-23 Kasım 2025: Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı

24 Kasım 2025: Edirne, Hamzabeyli Sınır Kapısı - İSTANBUL

