Türkiye Siber Vatan Programı 2026'da 81 İlde Uygulanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı, 2026 yılında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek. Program, gençleri siber güvenlik alanında yetiştirmeyi ve dijital savunmanın aktörleri haline getirmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı, 2026 döneminde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2024 yılında Malatya ve Elazığ'da, 2025 yılında ise Bingöl ve Tunceli'de yürütülen programda yüksek katılım ve başarı oranları elde edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, gençlerin siber güvenlik alanında yetiştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkaran ve onları ülkemizin dijital savunmasının birer aktörü haline getiren Siber Vatan Programı Bakanlığımızın yerel kalkınma hamlesi misyonuna doğrudan katkı sağlayan stratejik bir hamledir. Gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz" dedi.

2019 yılından bu yana uygulanan program kapsamında üniversite öğrencilerine çevrim içi ve yüz yüze teknik eğitimler, takım temelli uygulamalar, CTF yarışmaları ve girişimcilik faaliyetleri sunuluyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından her ajans bölgesinde seçilecek 5 kişilik takımlar Ankara'da düzenlenecek Ulusal Siber Vatan Yarışması'nda mücadele edecek. Başarılı öğrencilerin staj ve istihdam süreçleri, Kalkınma Ajansları ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Programa başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar sibervatan.org adresi üzerinden yapılabilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
