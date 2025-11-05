Türkiye'nin Enerji Stratejisi: Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Güç Öncelikli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin enerji stratejisinde arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve 2053 net sıfır hedeflerinin merkezde yer aldığını belirterek, "Bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapacağımız neredeyse tüm kapasite artışını yenilenebilir üzerinden yapmayı planlamaktayız." dedi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi tarafından düzenlenen 4. Güç Sistemleri Konferansı (GSK2025) Ankara'da başladı.

Demircan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde Paris Anlaşması'nın imzalanması sonrasında enerjide bütün dünyada gerçekleşen bir dönüşüm süreci başladığını, bu dönüşüm sürecinin ağırlıklı yeni stratejik vizyonların oluşmasını gerekli kıldığını belirtti.

Türkiye'nin de yeni bir strateji belirlediğini kaydeden Demircan, "Yeni stratejimizin tabi ki diğer ülkelerde de olduğu gibi merkezinde arz güvenliğinin sağlanması var. Bu strateji ülke özelinde arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra enerjide ithalat bağımlısı olan ve çok büyük bir mali yükü kaldırmak zorunda olan bir ülke olarak özellikle enerji bağımsızlığımızı ve yerlileştirme süreçlerini de birlikte götürebilmemiz lazım. Bunu yaparken, dünyayla paralel olarak 2053 net sıfır hedeflerini de sağlayabilecek bir altyapıyı da oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2024 yılında yaklaşık 65 milyar dolara yakın enerji emtiası ithalatı yaptığını anımsatan Demircan, şunları söyledi:

"Bunu ne kadar azaltabilirsek, toplamda ekonomik anlamda ülkeye kazandıracağımız değer o kadar büyüyecek. Bu kapsamda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapacağımız neredeyse tüm kapasite artışını yenilenebilir üzerinden yapmayı planlamaktayız. Bunun içerisinde nükleer güç santrallerinin de yeri var. Ancak sistemin temelde büyümesi yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerinden olacak. Şu an yaptığımız stratejik ve teknik taktiksel yaklaşımlarımızın sonuç getirdiğini görüyoruz. Yaklaşık 61 bin megavatın üzerinde proje stokumuz var. Bunun yaklaşık 35 bin megavatı depolamalı yenilenebilir enerji kaynakları. Bunların sisteme bağlanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem içinde dezavantajı olan sistemin kararlılığı konusunu da depolama fonksiyonuyla çözmeye çalışmış olacağız."

Demircan, 2053 yılı net sıfır hedeflerinin gerçekleşebilmesi için hidrokarbon kaynaklarının dışında da baz yük elde edilmesi gerektiğini ve bunun için nükleer güç santrali projelerine hız verdiklerini dile getirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin gelecek yıl içinde devreye alınmasının planlandığını aktaran Demircan, "İkinci ve üçüncü projelerimizle yaklaşık klasik konvansiyonel nükleer güç santrali olarak 15 bin megavatın üzerine çıkacağız. Yaklaşık 5 bin megavatlık bir SMR dediğimiz küçük modüler reaktör sistemini inşa etmeye çalışıyoruz. Bu getireceğimiz 20 bin megavatlık nükleer güç ile ülkenin baz yük ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, enerji dönüşüm hedeflerine güçlü şekilde ilerliyor"

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Zafer Benli de CIGRE Türkiye olarak teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlenmesi için birçok farklı alanda faaliyet gösterdiklerini anlattı.

CIGRE'nin 60 ülkede bulunan ulusal komiteleri arasında en genç komitelerden biri olarak önemli çalışmalara imza attıklarına değinen Benli, enerji ve elektriğe bakışı kökünden değiştiren bir enerji dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.

Benli, bu sürecin enerji arz güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve adil erişim sac ayaklarından oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Türkiye olarak bakanlığımızın liderliğinde enerji dönüşüm hedeflerimize güçlü şekilde ilerliyoruz. Bu dönüşüm kaçınılmaz olarak köklü değişimleri de beraberinde getiriyor. Güç sistemleri ve şebeke ihtiyaçlarımızı giderek çeşitlendiriyor, enerji sistemimizin omurgası olan ve tüm sistemimizi ayakta tutan şebekemiz bu süreçte yepyeni sorunlarla karşılaşıyor ve çözümler geliştiriyor. Dağıtık üretim, üreten tüketici ve şebeke istikrarını amaçlayan üretim gibi kavramlar elektrik üretim paradigmasını kökünden değiştirdi."

CIGRE Başkanı Konstantin Papailiou ise Türkiye'nin enerji dönüşümü konusuna büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Bu da siyasi liderliğinizin enerji dönüşümünü yönetmenin ve gezegenin karbon salımını azaltmanın ne kadar önemli olduğunu kavradığının bir göstergesi. Enerji dönüşümü sadece Türkiye'nin, Yunanistan'ın, İsviçre'nin ya da ABD'nin sorunu değil, tüm gezegenin sorunu. Bu nedenle Türkiye'nin enerji dönüşümü için büyük adımlar atmasını, çok fazla yatırım yapmasını ve pek çok şey gerçekleştirmesini görmekten son derece mutluyum. Bununla gurur duymalısınız." değerlendirmesinde bulundu.