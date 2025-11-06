Türkiye İhracatçılar Meclisi ve AwwEx'ten E-İhracata Yüzde 15 İndirim

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Asset Worldwide Express arasında imzalanacak iş birliği mutabakatı çerçevesinde, TİM üyeleri AwwEx dijital platformu üzerinden yapacakları e- İhracat gönderilerinde yüzde 15 indirim avantajı elde edecek.

E- İhracat, posta, numune ve doküman taşımalarını kapsayan kampanya, özellikle Kasım indirimleri ve yılbaşı dönemi gibi yoğun satış sezonlarında ihracatçılara hız ve maliyet avantajı sağlayacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen AwwEx platformu (www.awwex.com), ihracat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek KOBİ'lerin global pazarlarda daha rekabetçi, görünür ve verimli hale gelmesini hedefliyor. Kullanıcılar; gönderi oluşturma, ödeme, kurye rezervasyonu, gönderi takibi ve iade yönetimi gibi tüm işlemleri tek ekrandan, saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Platformun öne çıkan özelliklerinden biri olan ABD Vergi Hesaplama Modülü, Amerika'ya yapılan gönderilerde geçerli vergi yükümlülüklerini otomatik hesaplayarak ihracatçılara finansal öngörü ve planlama kolaylığı sunuyor. AwwEx; Avrupa, Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere geniş bir kapsama alanıyla ihracatçılara doğruluk, hız ve maliyet avantajı da sağlıyor.

İş birliği mutabakatı, 6 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin tarafından imzalanacak. Kampanya, imzalanmanın ardından üç ay boyunca geçerli olacak. Tekin iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mutabakat Türk ihracatçısının dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir adım. Amacımız yalnızca taşıma hizmeti sunmak değil, ihracatçılarımızı küresel ticaretin dijital bir parçası haline getirmek" ifadelerini kullandı. TİM ve Asset, Türkiye'deki ihracatçıların uluslararası pazarlarda dijitalleşme, hız ve maliyet avantajı ile öne çıkmasını sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL