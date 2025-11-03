TÜİK 2025 Ekim Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık %32,87, aylık %2,55 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler en çok artış gösteren gruptu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %32,87, aylık ise %2,55 arttı.
Ekim ayında TÜFE'deki değişimler şöyle gerçekleşti: bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış kaydedildi.
Gıda ve alkolsüz içecekler zirvede
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler;
Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,87 artış
Ulaştırma: %27,33 artış
Konut: %50,96 artış
Bu grupların yıllık değişime etkileri ise sırasıyla %8,44, %4,34 ve %7,75 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda ise değişimler; Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,41 artış
Ulaştırma: %1,07 artış
Konut: %2,66 artış
Bu ana grupların aylık değişime etkileri sırasıyla %0,83, %0,16 ve %0,45 oldu.
Özel Kapsamlı TÜFE (B) Verileri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de (Özel Kapsamlı TÜFE-B) yıllık artış %32,52, aylık artış ise %2,43 olarak kaydedildi.
TÜİK verilerine göre, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118'inde artış, 18'inde düşüş, 7'sinde ise değişim olmadığı görüldü. - BAYBURT