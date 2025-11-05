Ticaret Borsalarında 2025 Fındık Sezonu Başladı

Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ağustos ve eylül aylarında borsalarda 90 bin 617 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 19 bin 642 tonla Giresun'da yapıldı. Bu kenti 19 bin 374 tonla Sakarya, 16 bin 691 tonla da Düzce ve Bolu izledi.