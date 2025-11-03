Haberler

Tekirdağ'da Safran Üretimi Yükseliyor: Fiyatlar 600 Bin Liraya Çıkabilir

Tekirdağ'da Safran Üretimi Yükseliyor: Fiyatlar 600 Bin Liraya Çıkabilir
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Gazioğlu Mahallesi'nde yetiştirilen safranın kilogram fiyatı bu yıl 600 bin liraya kadar yükselebilir. Zahmetli üretim süreci ve yoğun emek gerektiren safran, gastronomi, kozmetik ve tıp gibi birçok sektörde değer buluyor.

Tekirdağ'da yetiştirilen safran, yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. Üreticiler, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin liraya kadar yükselmesini bekliyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'nde yetiştirilen safran, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin liraya dayanmasıyla "Altınla yarışan baharat" olmayı sürdürüyor. Trakya'da yeni yeni tanınan safranın üretimi yoğun emek istiyor, her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Bu nedenle satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar birçok sektörde kullanılıyor. Zahmeti ve nadirliği nedeniyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında "Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi" olarak kabul ediliyor.

"Safran, Trakya'ya yeni bir bereket"

İki yıldır safran üretimi yaptıklarını söyleyen üretici Ateş Kazımlı, "Hasat için buradayız ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor" dedi.

"Trakya'da henüz çok bilinmiyor"

Toplamda 7 dönüme yakın bir alan işlediklerini belirten Kazımlı, "Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya'da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. Bu yıl toplamda 7 dönümlük alandan 2,5 ile 3 kilogram arasında ürün bekliyoruz. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Gramı 400 liradan başlıyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor" ifadelerini kullandı.

"El emeği göz nuru, pahalı değil, tam tersine ucuz"

Bir diğer yetiştirici Tayfun Çakırlar ise, "İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli. Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
