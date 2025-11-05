Haberler

Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından "yeşil vatan" işbirliği

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını tercih eden tüm yolcular adına birer fidan dikeceklerini belirterek, "11 Kasım 2025'ten 11 Kasım 2026'ya kadar hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğümüz bir fidanı toprakla buluşturmuş olacak." dedi.

Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları arasındaki "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü"nün imza töreni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yapıldı.

Törene, Bakan Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, düne kadar iklim değişikliğinin etkilerinin sadece bilimsel projeksiyonlarla değerlendirildiğine, bugün ise söz konusu projeksiyonları yaşamaya başladıklarına işaret etti.

İklim değişikliğinin oluşturduğu bu kritik durumun, iki zıt husus olan yıkıcı ateş ve ormanları bir araya getirdiğini bildiren Yumaklı, ekosistemdeki kontrolsüz karbon artışının küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı felaketleri de körüklediğini belirtti.

Yumaklı, son yıllarda yeşil vatanı korumak için güçlerini önemli ölçüde artırdıklarını, bu yıl 7 binin üzerinde yangınla mücadele ettiklerini anlattı.

Ormanları sadece korumadıklarını, azimle büyütüp, geliştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Son 23 yılda yürüttüğümüz çalışmalarla 7,5 milyarın üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Bu sayede, yüzölçümümüzün yüzde 30'u ormanlarla kaplı." değerlendirmesinde bulundu.

"Modern ulaşımın hızını tabiatın gücüyle birleştiren önemli adım"

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Yeşil Vatan Seferberliği ile başka bir sürece girdiklerini ifade ederek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile başlayıp bir yıl sürecek bu seferberlikte, öncelikle yanan alanlar olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında ağaçlandırma faaliyetleri yürüteceklerini belirtti.

Yeşil vatanı geliştirme çabalarının yeni ve heyecan verici adımı olan bugünkü projenin ilham kaynağının, Kars Selim Tren Garı olduğunu söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tam 56 yıl önce TCDD tarafından ağaçlandırılarak cennet bahçesine çevrilen bu istasyon, ağacın zorlu coğrafyalarda bile nasıl bir hayat kaynağı olabileceğinin en bariz örneği. Çevreci ulaşım araçları olan YHT hatlarını tercih eden tüm yolcularımızın adına birer fidan dikeceğiz. 11 Kasım 2025'ten 11 Kasım 2026'ya kadar hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğümüz bir fidanı toprakla buluşturmuş olacak. Vatandaşlarımıza dikilen fidanla ilgili bilgiler SMS ve e-sertifika olarak gönderilecek, onlar da bu projenin aktif birer katılımcısı olacak. Bu işbirliği, modern ulaşımın hızını, tabiatın kalıcı gücüyle birleştiren önemli bir adım olacak. Hedefimiz, bu protokol sayesinde 13 milyon yolcu için 13 milyon fidanı toprakla buluşturmak."

Yumaklı, bütün vatandaşları Geleceğe Nefes mobil uygulaması veya internet sitesinden fidan sahiplenmeye de davet etti.

Konuşmaların ardından Yumaklı ve Uraloğlu, işbirliği protokolü imzaladı.

Bakan Yumaklı, Bakan Uraloğlu'na, doğduğu Trabzon'un Düzköy ilçesinde diktikleri ağacın sertifikasını takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
