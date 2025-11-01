Haberler

SGK, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele İçin İşletme Ziyaretlerine Devam Ediyor

SGK, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele İçin İşletme Ziyaretlerine Devam Ediyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Sandıklı ilçesinde işletme ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirme yapıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından kayıt dışı mücadele çerçevesinde başlatılan işletme ziyaretleri devam ediyor.

SGK, sahada rehberlik, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürerek vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Bu çerçevede SGK Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Müdürü Süleyman Çelikbaş ve İl Müdür Yardımcısı Özcan Bilgici öncülüğünde yapılan programda ilçedeki bir işletme ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette çalışanlarla görüşülerek kayıt dışı istihdamla mücadele, tarım işçilerinin sigortalılığı ve rehberlik faaliyetleri konularında bilgilendirme yapıldı.

SGK ekipleri, çalışma hayatında farkındalığı artırmak ve sigortalı istihdamı teşvik etmek amacıyla sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
