Samsun'un İhracatı İlk 9 Ayda 1,26 Milyar Doları Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'dan yılın ilk 9 ayında 1 milyar 264 milyon 571 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayında ise 138 milyon 55 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılki ithalat ise 830 milyon 588 bin dolar olarak kaydedildi.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerine göre Samsun'dan Eylül ayında 138 milyon 55 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı ayda bu rakam 122 milyon 891 bin dolardı. 2024 yılının yine ilk 9 ayında ihracat rakamı 1 milyar 249 milyon 851 bin dolar olarak açıklanırken, bu yıl ilk 9 ayda bu rakam 14,7 milyon dolar artış göstererek 1 milyar 264 milyon 571 bin dolara yükseldi.

Öte yandan Samsun'da Eylül ayında 96 milyon 217 bin dolarlık ithalat yapıldı. İlk 9 aydaki ithalat rakamı 830 milyon 588 bin dolar olarak dikkat çekerken geçen yıl eylül ayında 91 milyon 968 bin dolarlık ithalat yapılmıştı. Yine 2024'te ilk 9 aydaki ithalat rakamı ise 848 milyon 993 bin dolar olarak açıklamıştı. Böylece Samsun'da ihracat rakamı geçen yılın ilk 9 ayına göre 14,7 milyon dolarlık artışla 1 milyar 264 milyon 571 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, ithalat ise ilk 9 aya göre 18,4 milyon dolarlık düşüşle 830 milyon 588 bin dolar olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

