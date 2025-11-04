Haberler

Salihli'de Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Salihli'de Kamu Yatırımları Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarının yürüttüğü yatırımlar ve hizmetler ele alındı. Devam eden yatırım projeleri ve gelecekteki planlamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, kamu kurumlarının ilçede yürüttüğü yatırım ve hizmetlerin ele alındığı "Yatırımların Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, devam eden kamu yatırımlarının son durumu ve planlanan projeler hakkında bilgi alındı. Ayrıca, çalışmaların etkin, verimli ve zamanında tamamlanması için yapılması gereken görev ve sorumluluklar görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, yatırım süreçlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmak için kurumlar arası koordinasyon büyük önem taşıyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.