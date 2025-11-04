Salihli'de Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, kamu kurumlarının ilçede yürüttüğü yatırım ve hizmetlerin ele alındığı "Yatırımların Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, devam eden kamu yatırımlarının son durumu ve planlanan projeler hakkında bilgi alındı. Ayrıca, çalışmaların etkin, verimli ve zamanında tamamlanması için yapılması gereken görev ve sorumluluklar görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, yatırım süreçlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmak için kurumlar arası koordinasyon büyük önem taşıyor." dedi. - MANİSA