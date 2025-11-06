Haberler

Pasinler Ovası'nda Ata Tohumu ile Dev Lahana Üretimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler Ovası'ndaki çiftçiler, ata tohumları sayesinde 50 kilogramı aşan lahanalar üreterek verimli bir sezonu geride bıraktı. 500 dekarlık alanda yapılan lahana hasadı, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Lahana üretiminde verimli bir sezonu geride bırakan Erzurum'un Pasinler Ovası'ndaki çiftçiler, ata tohumları sayesinde 50 kilogramı aşan lahana üretmeyi başardı.

Verimli toprakların bulunduğu ve yüzyıllardır bölgedeki çiftçilerin ekmek kapısı olan Pasinler Ovası'nda lahana hasadı tamamlandı. Ova genelinde 500 dekarlık alana ekilen lahanalar bu sezon çiftçinin yüzünü güldürdü.

Dönüm başına ortalama 700 lahananın hasat edildiği ovada, 350 bine yakın mahsul, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderilmeye başlandı.

Ata tohumla lahanalarını üreten çiftçiler, bazı tarlalarda 15-25 kilogram arasında olması beklenen lahanaların 50 kilogramı aşmasının da mutluluğunu yaşıyor.

Pasinler'de çiftçilik yapan 65 yaşındaki Hasbi Dursun, AA muhabirine, ata tohumu ile 57 kilogramlık lahana üretmeyi başardığını söyledi.

Çıkardığı dev lahananın püf noktasının ata tohumu olduğunu işaret eden Dursun, şimdiye kadar çıkardığı en büyük lahananın bu sezon olduğunu anlattı.

"Ömrüm olursa 100 kilogram üretmeyi hedefliyorum"

Ovada 7 yaşından itibaren tarlanın içinde olduğunu dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Tarlaya gitmediğim gün ruhum daralıyor. Gittiğimde lahanalarımla konuşuyorum, onlara bakıyorum. Bu sezon 57 kilogram gelen lahana çıkarabildim. Bunun sebebi ata tohumu. Biz tohumumuza başka ülkenin tohumunu karıştırmadık. Tamamen kendi çabalarımızla yaptık. Bu şekilde yaptığımız zaman da daha kaliteli ürünler alıyoruz. Şimdi çıkan bu 57 kilo lahananın da tohumunu alıp gelecek yıllarda toprağa ekeceğiz. Benim hedefim bir sonraki sezon 80 kilogram lahana üretmek. Eğer ömrüm olursa 100 kilogram üretmeyi hedefliyorum."

"Dedelerimizin ellerindeki tohumlarla hala üretim yapıyoruz"

Numan Sertoğlu de sezondan memnun olduklarını belirterek, 50 kilogramın üzerinde lahanaların ancak Pasinler Ovası'nda olabileceğini kaydetti.

Geçmişten gelen tohumlarla üretimin devam ettiğini dile getiren Sertoğlu, "Tohumlarımız ata tohumu. Kendimiz yetiştirip tohumluyoruz. Lahanadaki kalitenin sırrı ata tohumlarımız. Bu tohumların 100 yıldan fazla olduğunu düşünüyoruz. Dedelerimizin ellerindeki tohumlarla hala üretim yapıyoruz, onların dediği şekilde sularını veriyoruz. Böyle olunca da emeğimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaliteli toprak, ata tohumu ve titiz bakım verimi artırıyor

Aytekin Dursun da Pasinler Ovası'nın, Türkiye'deki en verimli topraklardan biri olduğunu belirterek, "Kaliteli toprağın yanında işçiliği de katınca böyle ürünler alabiliyoruz. Lahanalarımızı hayvan gübresi ve atamızdan dedemizden öğrendiklerimiz ile yetiştiriyoruz." dedi.

Sezonun çok iyi geçtiğini kaydeden Latif Boğaçayır ise "Biz çalışıyoruz Allah da veriyor. 5. aydan 11. aya kadar tarlanın içinden çıkmıyoruz. Lahana bebek bakımı gibi bakım istiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Ekonomi
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.