Mısır ve ExxonMobil'den Doğal Gaz Arama Anlaşması

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Amerikan enerji şirketi ExxonMobil ile Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerini genişletmek için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill'in Abu Dabi'de düzenlenen ADIPEC 2025 Fuarı'nda mutabakat zaptını imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, ExxonMobil'in Mısır'ın Kıbrıs sınırındaki Zuhur Sahası'nın batısında doğal gaz arama faaliyetleri için yatırım yapacağı, söz konusu adımın "üretimi artırmak, yabancı yatırım çekmek ve Akdeniz'de sondaj, arama çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla yapıldığı" ifade edildi.

ExxonMobil'in yeni bir alanda faaliyet göstermesinin Mısır'ın gelecekteki keşiflerini bir sistem içinde birbirine bağlayacak altyapıyı güçlendireceği ve ülkenin Doğu Akdeniz'de gaz ticareti ve taşımacılığı için bölgesel bir merkez olma çabalarını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, imza töreninin ardından Bedevi ile Ardill'in, ExxonMobil'in Mısır'daki planlarını ve 2 sahada yeni kuyu açma projelerini görüştüğü de kaydedildi.

ExxonMobil'den yapılan açıklamada da söz konusu mutabakat zaptıyla şirketin Mısır'daki açık deniz operasyon alanlarının sayısını dörde çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın "Mısır'ın petrol ve gaz sektöründeki cazip yatırım ortamına olan güvenini yansıttığı" aktarıldı.

Son dönemde çok sayıda uluslararası şirketle anlaşmalar imzalayan Mısır, arama çalışmalarını güçlendirmeyi ve 5 yıl içinde 5,7 milyar dolarlık yatırımla 480 keşif amaçlı petrol kuyusu açmayı planlıyor.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre, 2024'ün Temmuz ile Ekim ayları arasında 18 yeni petrol ve doğal gaz keşfi yapılmış, bunlardan 13'ü üretime alınarak 14 bin varil petrol ve kondensat ile 44 milyon metreküp gaz elde edilmişti.

Mısır'ın 2024 yılındaki doğal gaz üretimi 47,5 milyar metreküpe ulaşmıştı.