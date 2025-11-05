Haberler

KTÜ'de İnsan Kaynakları Kariyer Kongresi ve Fuarı Başladı

KTÜ'de İnsan Kaynakları Kariyer Kongresi ve Fuarı Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'İnsan Kaynakları Kariyer Kongresi ve Fuarı' açılışı yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bilgi ve gücün önemine vurgu yaparak insan kaynağının hayatın en kritik unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen "İnsan Kaynakları Kariyer Kongresi ve Fuarı" başladı.

KTÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezince Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarın açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, insan kaynağının hayatın en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Kaynakların bilgiyle beraber olabilmesinin insanlık adına önemli olduğunu dile getiren Genç, "Bilgiyle beraber güce ulaşıyoruz, bilgi çağındayız. Maalesef bilgiyle beraber bizden daha erken güce ulaşanlar şu anda bu gücü insanlığın yararına kullanmıyorlar. Bilgiyle beraber emperyal ülkelerin elde ettiği gücü şu anda insanlığın aleyhine kullanıyorlar. Çünkü güç önemli bir şey." diye konuştu.

İnsanlığın hukukunu korumakla mükellef uluslararası kurumlarının adeta çöktüğünü belirten Genç, şöyle devam etti:

"Biz güçlü olduğumuz zaman gücümüzü hakkın üstüne çıkarmadık. Dini, dili, meşrebi ne olursa olsun bütün insanlığın yararına kullandık ama maalesef bugün olaylar bu şekilde cereyan etmiyor. Ben inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine uygun bir şekilde, tam bağımsızlık yolunda ve yolculuğunda özellikle bugünkü gençlerimizin bu işe daha sahip çıkarak önce ülkemizin gücünü ortaya koyacak iradeyi, kararlılığı ama ondan sonra da üzerimizdeki sorumluluğu inşallah bihakkın ifa edecek bilgiye, birikime, kariyere sahip olacaktır diye düşünüyorum."

KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş da eğitim kurumlarının aynı zamanda beşeri sermayenin yetişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bizler akademik camia olarak iş dünyasının sorunlarını çözmekle mükellef olarak hem iş dünyasının önünü açmak hem de beşeri sermayenin istihdamının sağlanmasına katkı sağlayıcı bir rolümüzde var." diye konuştu.

KTÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu ise KTÜ'nün kuruluşundan bu yana pek çok alanda insan kaynağı yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

7 Kasım'a kadar devam edecek kongre ve fuar boyunca sunumlar, paneller ve atölye çalışmaları ile katılımcıların interaktif öğrenme deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Açılışa, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, İŞKUR Trabzon Müdürü Servet Kaba, SGK İl Müdürü Erdem Akbay, akademisyenler, kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ile firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Ekonomi

