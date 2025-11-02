KTO'dan İş Gücü Piyasası İçin İş Birliği Vurgusu

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ; Konya Ticaret Odası olarak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların ve uygulamaların geliştirilmesinde her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi ve SGK İl Müdürü Erkin Avcı konuk oldu. Toplantıda Çiftçi İŞKUR'un, Avcı ise SGK'nın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler verirken, Ekim ayı Meclis gündemindeki konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Erkin Avcı, KTO'nun yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirterek, SGK'nın çalışmaları ve mevzuatlarıyla ilgili bilgiler verdi.

İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi de, İŞKUR olarak Konya ekonomisine katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

"İşbirliğine her zaman hazırız"

Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de, İŞKUR ve SGK'nın hem iş dünyasının hem de çalışanların en önemli paydaşları arasında yer aldığını belirterek, toplantıya katılımlarından dolayı Çiftçi ve Avcı'ya teşekkür etti. İŞKUR ve SGK'nın istihdamın korunması, kayıtlı ekonominin güçlenmesi ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Öztürk; "Bizler de Konya Ticaret Odası olarak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların ve uygulamaların geliştirilmesinde her zaman iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çalışma hayatının güçlenmesi, üretimin ve istihdamın artması, dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Faiz indirimini olumlu karşılıyoruz"

Ekonomiyle ilgili önemli başlıklara değinen Başkan Öztürk, şu bilgileri verdi: "Eylül ayı işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı son bir yılda yüzde 28,6 oldu. Bu, işgücü piyasamızda yalnızca geçici değil, yapısal sorunlar bulunduğunu göstermektedir. Özellikle emek yoğun sektörlerde yaşanan istihdam kayıpları, üretim ve ticaretimizi doğrudan etkiliyor. Artan girdi maliyetleri, yüksek faiz oranları ve iç talepteki zayıflık, özellikle KOBİ'lerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu durum, ülkemizin üretim ve ihracat hedefleri açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Enflasyon verileri de yakından izlenmelidir. Eylül ayında enflasyon yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29'a yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de yüzde 26,59 seviyesine çıkarak önümüzdeki dönemde enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirim döngüsünü ılımlı şekilde sürdürerek gösterge faizini yüzde 39,5 seviyesine düşürdü. Küresel eğilimler ve içerideki dezenflasyon süreci göz önünde bulundurulduğunda, gösterge faizinin yüzde 40 psikolojik eşiğinin altına inmesini olumlu karşılıyoruz."

Konuşmasının ardından Başkan Öztürk, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM)'ın hazırladığı "Dünya Ne Konuşuyor" ve "Konya Ticaret Odası Ekim Ayı Faaliyetleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıda meclis üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı. - KONYA