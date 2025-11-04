KOSGEB ve ETSO, Erzurum'daki KOBİ Desteklerini Görüştü

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, Ekosistem Destekleri Dairesi Başkanı Muhammet Mustafa Kurt ve KOSGEB Erzurum Müdürü Lütfullah Aktaş, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, KOSGEB'in mevcut destekleri, yeni planlanan uygulamalar ve Erzurum'daki KOBİ'lerin bu desteklerden daha etkin yararlanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Başkan Yardımcısı Ercan, yeni dönemde her firmanın "findex benzeri" bir sistemle değerlendirileceğini, firmaların finansal performans, üretim kapasitesi, istihdam ve ihracat potansiyeline göre puanlanacağını belirtti. Bu sistemle, her ölçekten işletmenin destek kapsamı genişleyecek; puanına göre destek oranı, üst limiti ve çeşitliliği artacak. Ziyarette ayrıca, ETSO tarafından KOSGEB'e iletilen öneriler görüşüldü. Başkan Saim Özakalın, Erzurum iş dünyasının beklentilerini aktararak, üretim kapasitesini artıracak, istihdamı destekleyecek ve yatırım ortamını güçlendirecek desteklerin önemine vurgu yaptı.

Bu kapsamda, ETSO tarafından; KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı'nın yeniden başvuruya açılması, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteğin'de kalkınmada öncelikli bölgelerde kota sınırlamasının kaldırılması, İşletme Geliştirme Destek Programı'nın tekrar aktif hale getirilmesi, İmalatçı Mikro işletmelerin de destek kapsamına alınması, Fuar, belgelendirme ve nitelikli personel desteklerinin yeniden devreye alınması, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni kredi desteklerinin devreye alınması, talepleri iletildi.

Görüşme, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Başkan Özakalın, ziyaretin anısına KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan ve Ekosistem Destekleri Dairesi Başkanı Muhammet Mustafa Kurt'a, Oltu Taşı tespih ve ETSO Strateji Rehberi 2034 hediye etti. - ERZURUM