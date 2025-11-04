Karabük'te 1600 Sosyal Konut İçin Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Karabük'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 1600 sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Karabük'te yapılacak olan sosyal konut sayısı belirlendi.

Proje kapsamında Karabük merkezde 1000, Eflani'de 50, Eskipazar'da 150, Ovacık'ta 50, Safranbolu'da 150 ve Yenice'de 200 konut olmak üzere toplam 1600 konut inşa edilecek.

Başvuruların Emlak Katılım, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden 5 bin TL karşılığında yapılacağı bildirildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, yaptığı açıklamada projenin Karabük'te konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. - KARABÜK