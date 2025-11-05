Huawei Innovation Day 2025: Avrupa'nın Dijital Geleceği İçin İşbirliği Vurgusu

Huawei, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Innovation Day 2025 etkinliğinde, Avrupa'nın dijital dönüşüm sürecinde, açıklık, adil rekabet ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin geleneksel Innovation Day etkinliği, bu yıl Madrid'de "Geleceğe Hazır Avrupa: Açıklığın ve Adil Rekabetin Gücü (Future-Proof Europe: The Power of Openness and Fair Competition) temasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Huawei yöneticileri uluslararası işbirliğiyle etik, kapsayıcı ve çevre dostu inovasyonun Avrupa genelinde hız kazanması gerektiğini anlattı.

Avrupa'nın dijital geleceğine yön verecek stratejik başlıkların tartışıldığı buluşmada, yarı iletkenlerden dijital altyapıya, eğitimden sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda çözüm önerileri ele alındı.

Etkinlik boyunca, Avrupa'nın dijital başarısının açıklık, adil rekabet ve net düzenlemeler arasındaki dengeye bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada etkinliğin açılışındaki görüşlerine yer verilen Madrid Belediyesi Dijital Dönüşüm Başkan Yardımcısı Fernando Alvarez, kentin teknoloji, yetenek ve sürdürülebilir inovasyon açısından Avrupa'nın önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğini aktardı.

Alvarez, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör arasında kurulan güçlü ortaklıkların Madrid'in dijital vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dijital Altyapı İrlanda Kurucusu Garry Connolly ve Salamanca Papalık Üniversitesi Öğretim Üyesi Cecilia Celeste Danesi, dijital altyapı yatırımlarının hızlandırılmasıyla ilgili konuşma yaptı.

Küresel Yarı İletken İttifakı Başkan Yardımcısı Sandro Grigoll de Avrupa'nın inovasyon kapasitesini artırmak için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Jeopolitik koşullar işbirliğini zorlaştırıyor olsa da karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar ancak ortak çabalarla çözülebilir. Dünya, er ya da geç yeniden birlikte hareket etmeye yönelecektir." ifadelerini kullandı.

Madrid Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oscar Garcia Suarez ve UNESCO Kıdemli Uzmanı Jing Fang, eğitim ve yetenek gelişiminin ele alındığı oturumda, sunum yaptı.

Katılımcılar, söz konusu çalışmaların Huawei'nin Avrupa genelinde uzun süredir sürdürdüğü yetenek geliştirme programlarının bir uzantısı olduğunu vurguladı.

Programın sonunda tanıtılan Norwegian Salmon Project Phase III (Norveç Somon Projesi 3. Aşaması), Huawei'nin dijital çözümlerinin çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına nasıl katkı sağladığını ortaya koyan çözümlerden biri olarak öne çıktı. Proje, teknolojinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki rolüne de dikkati çekti.

Kapanış konuşmasını yapan Huawei Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, şirketin etik, kapsayıcı ve sürdürülebilir inovasyona olan bağlılığını yinelerken, Avrupa'nın dijital geleceğinin açık, adil ve küresel ölçekte bağlantılı kalması için kamu, özel sektör ve akademi arasında daha güçlü işbirliklerinin önemini belirtti.