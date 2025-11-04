Gaziantep'in Ekim Ayı İhracatı Yüzde 2,5 Arttı

Gaziantep, ekim ayında 928 milyon 964 bin dolar ihracatla geçen yıla göre yüzde 2,5 artış göstererek Ocak-Ekim döneminde 8 milyar 333 milyon 234 bin dolara ulaşmayı başardı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdiği açıklamasında "Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili olarak ekim ayında 928 milyon 964 bin dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardık. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artan ekim ayı ihracatımızla birlikte Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımızı 8 milyar 333 milyon 234 bin dolara ulaştırdık. Her şeye rağmen üreten, istihdam oluşturan, kent ve ülke ekonomisine değer katan ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Açıklamasında küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, artan enerji ve hammadde maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz ortamının ihracatçı üyelerini her zamankinden daha fazla zorladığını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Üretim maliyetlerindeki artış, rekabet gücünü korumayı her geçen gün daha güç hale getiriyor. Buna rağmen Gaziantep; üretimden vazgeçmeyen, alın teriyle değer oluşturan bir şehir olarak mücadelesini sürdürüyor ve Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili olmayı başarıyor. Çok şükür bu mücadelenin sonucunda da 10 ayda 8,3 milyar dolar ihracata ulaşabildik. Gaziantep ihracatçılarımız, tüm bu baskılara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Ancak sürdürülebilir büyüme için finansman şartlarının iyileştirilmesi, ihracatçımızın üzerindeki maliyet yükünün hafifletilmesi ve rekabetçi üretim ortamının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Gaziantep her zamanki gibi dirençli; fakat bu direncin kalıcı hale gelmesi için, reel sektörün nefes alacağı yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP