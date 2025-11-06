Haberler

Fitch Ratings, Türk Bankalarının 2026 Karlılık Beklentilerini Açıkladı

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, faiz indirimlerinin Türk bankalarının karlılıklarını artıracağını ve 2026'da bu karlılıkların görece daha iyi olacağını öngördüklerini belirtti. Etkinlikte, Türkiye'deki bankaların aktif kaliteleri ve dış piyasalara erişim sorunları gündeme geldi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, faiz indirimlerinin başlamasının bankaların karlılıklarını destekleyeceğini belirterek, 2026'da bankaların karlılıklarının bu yıla göre görece daha iyi olacağını düşündüklerini ifade etti.

Fitch Ratings'in, "Ülke", "Şirketler", "Finansal Kurumlar" ve "Sürdürülebilir Finans" ekiplerinden kıdemli analistleri bir araya getirdiği "Fitch Türkiye Etkinliği" İstanbul'da düzenlendi.

Etkinlik kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılınç, bu sene için dün bir "skor" aksiyonu aldıklarını ve Türk bankalarının faaliyet ortamı skorunu ülke notunun bir not altından, ülke notuyla aynı seviyeye getirdikleri bilgisini paylaştı.

Kılınç, bu notlarla ilgili en önemli kriterin politikalar olduğunu dile getirerek, "Özellikle para politikasında bir devamlılık vardı. Türkiye'de bankalara baktığımızda, örneğin sermaye yeterliliği bize göre yeterli. Bizim CET1 dediğimiz ya da ana sermaye oranı yüzde 14-14,5 seviyelerinde. Biz bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber bankaların birçok ihraçları oldu. Bunlar da toplam sermaye yeterliliğini destekleyecek nitelikte. Bunların yabancı para olması da olası yabancı para risklerine karşı bir anlamda koruma görevi görüyor." diye konuştu.

Bankaların aktif kalitesindeki takipteki kredi oranında artış görüldüğünü anlatan Kılınç, bunun kendileri için beklenen bir senaryo olduğuna dikkati çekti.

Kılınç, banka karşılıklarının genel olarak yeterli ve aktif kalitesindeki artışla takipteki kredilerin yönetilebilir seviyede olduğunu düşündüklerini söyledi.

Faiz indirimlerinin başlamasıyla bankaların karlılıklarının destekleneceğini belirten Kılınç, "Gelecek yıl bankaların karlılıklarının bu yıla göre görece daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bankaların dış piyasaya erişimi sürüyor

Kılınç, diğer önemli bir noktanın dış piyasalara erişim olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birçok bankanın ihraç yaptığını gördük. Bu da dış piyasalara erişim olduğunu gösteriyor. Bu da bizim açımızdan refinansman risklerindeki azalmanın olduğunu gösteriyor ama tabii bununla beraber hala yabancı para mevduatı düşmesine rağmen çok yüksek. Refinansman, bankların kısa vadeli dış borcu da yüksek seyretmeye devam ediyor. Bunlar bir risk unsuru olarak dururken diğer taraftan dış piyasaya erişimde oradaki risklerin de azaldığını düşünüyoruz."

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, 2026 beklentilerine değinerek, politika faizinde indirimin devam etmesinin ilk olarak bankaların net faiz marjını olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Aktif kalitesi üzerinde de yüksek faizlerin etkisi olduğunu anlatan Kılınç, düşen faizlerin burada da bir miktar rahatlama yaratabileceğini ifade etti.

Kılınç, "Diğer bir önemli nokta var, yani yaklaşık olarak 240 milyar dolar yabancı para mevduatı var ve Türkiye'deki herkesin mevduat sahiplerinin de baktığı bir nokta, kurdaki hareket beklentisi. Faizler aşağı geliyor, buna bakmak lazım. Makro ve finansal istikrara da bakmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
