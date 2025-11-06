Haberler

Fındık İhracatında Düşüş: 2025 İlk 10 Ay Verileri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Eylül ayında fındık ihracatında önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında %56, değer bazında ise %36 oranında düşüş yaşandığını bildirdi. 2025'in Ocak-Ekim döneminde ise toplam fındık ihracatı 206 bin ton olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 56 değer bazında ise yüzde 36 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ülkemizden 206 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 1 milyar 813 milyon 830 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildi. Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 19, değerde ise yüzde 12 oranında düşüş gerçekleşti.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde; yılın ilk 10 ayında ülkemizden 120 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu ifade etti.

Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ikinci ayında 17 bin 304 ton fındık ihracatı karşılığında 205 milyon 97 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirten Arslantürk, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 56 değer bazında ise yüzde 36 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Arslantürk, 2025'in ilk 10 ayında Trabzon'dan yapılan 55 bin 756 ton fındık ihracatı karşılığında 500 milyon 377 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 22, değerde ise yüzde 19 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Fındık ihracatında Trabzon ilinin 2. sırada yer aldığını belirten Arslantürk, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmının Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık ihraç sezonunun ikinci ayında ise Trabzon'dan 2 bin 449 ton karşılığı 28 milyon 537 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Arslantürk, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde ise yüzde 19 oranında düşüş yaşandığını sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.