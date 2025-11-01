ETSO 2025 Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ETSO'nun Ekim ayı mizanı ve bütçe izleme raporu oy birliğiyle onaylandı. Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Ekim ayı boyunca yürütülen faaliyetleri ve projeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda; ilgili kurumlarşa Erzurum'un uçuş ağının geliştirilmesi, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye yapılan ziyarette mesleki eğitimde iş birliği, Emniyet Müdürü Onur Karaburun ziyaretiyle trafik ve güvenli ulaşım projeleri, Model Fabrika Kurulumu toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile verimlilik görüşmeleri, STK Başkanları İstişare Toplantısı, Fransa IFRI heyeti ziyareti, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu ile finansman istişaresi, KOSGEB iş birliğiyle Girişimci Destek Programı bilgilendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnanç'a sunulan kapsamlı kalkınma dosyası, İhtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı, Üyelere yüksek lisans ve doktora desteği, UNDP heyeti ile "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri" projesi görüşmesi, PTT ile yurt dışı gönderim protokolü gibi birçok önemli başlık gündeme alındı.

Toplantının sonunda Doç. Dr. Yakup Uzun, Erzurum'un sosyo-ekonomik gelişmişliği, model fabrikalar ve "Soğuk Hava - Yüksek Rakım Test Merkezi" konularında sunum yaptı. İsmail Suci ise ETSO web sitesinin yenilenen güvenlik altyapısı hakkında bilgi vererek, "Antivirüs duvarı tamamlandı; artık üyelerimiz sitemizi güvenle kullanabiliyor" dedi.

Başkan Saim Özakalın, ETSO'nun üyelerine ve Erzurum ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı - ERZURUM