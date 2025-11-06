Haberler

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İhracat ve Dış Ticaret Projesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İhracat ve Dış Ticaret Projesi
Güncelleme:
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin dış ticaret kapasitelerini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve devlet desteklerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir proje başlattı. KUDAKA iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, Oda üyesi işletmelere ihracat konusunda eğitim verilecek ve dış ticaret becerileri geliştirilecek.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin dış ticaret kapasitelerini geliştirmek, rekabet güçlerini artırmak ve devlet desteklerinden azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Bu kapsamda, TRA1/25/TD/0041 referans numaralı proje ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde önemli bir adım attık. Hazırlanan sözleşme, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi" denildi.

Proje kapsamında; Oda üyesi işletmelerin ihracata yönlendirilmesi, dış ticaret bilgi ve becerilerinin artırılması, bölge firmalarının küresel pazarlarda daha etkin hale getirilmesi, devlet teşviklerinden daha fazla faydalanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada daha sonra şöyle denildi, "ETSO olarak, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde sunulan devlet teşvik ve desteklerini üyelerimizle buluşturmaya, bu imkanlardan daha fazla işletmemizin yararlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu adımla birlikte, Erzurum iş dünyasının ihracat potansiyeline katkı sağlayacak önemli bir eğitim sürecini başlatmış bulunuyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
