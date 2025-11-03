Haberler

Eksim Enerji Yozgat RES Santralini Hayata Geçirdi

Eksim Enerji Yozgat RES Santralini Hayata Geçirdi
Güncelleme:
Eksim Enerji, 1 GW kurulu gücü aşarak Yozgat RES santralini faaliyete geçirerek enerji üretimine başladı. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.

Bugüne kadar yaptığı yatırımlarla 1 GW kurulu gücü aşan Eksim Enerji, Yozgat RES santralini hayata geçirdi. 2025'te saha çalışmalarına hız verilen santralde, 4 türbin ile enerji üretimi başladı. Tamamı 8 türbinden oluşacak santralin tam faaliyete geçmesiyle mekanik kurulu gücü toplamda 56 MW olacak.

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji, yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin her bölgesinde yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ettiğini duyurdu. Bir yıl içerisinde Geyve RES'te kapasite artışını, Susurluk RES'te Hibrit GES üretimi ve Viranşehir GES projelerini tamamlayan şirket, Silivri RES ve Killik RES'te ise kapasite artışı projelerini gerçekleştirmişti. Son olarak Yozgat RES'te 4 rüzgar türbinini devreye alan Eksim Enerji'nin toplam kurulu gücü 1 GW'a erişti.

Şirket, yatırım tutarı 195 milyon euro olan Geyve RES projesini ve 150 milyon dolar tutarındaki Viranşehir GES projesini de bu yıl içerisinde tamamlamıştı. Silivri RES dördüncü etap, Susurluk RES, Hasanbeyli RES ve Ovacık RES'teki kapasite artışı projelerine ise devam ediyor.

Yozgat RES'te temiz enerji üretimi başladı

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Yaklaşık bir yıl önce Yozgat sahasında başlattığımız özverili çalışmalardan ilk kazanımları elde etmeye başladık. 4 türbinimiz için bakanlığımızdan üretim onayı alarak portföyümüze bir santral daha ekledik. Böylelikle rüzgar enerjisi santrali sayımızı 9'a çıkararak, diğer kaynaklarımızla birlikte toplam 13 yenilenebilir enerji tesisine ulaşmış olduk. Projenin kalan aşamaları tamamlandığında, Yozgat RES'te 56 MW kurulu güce ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Depolama ve hibrit santral yatırımları hız kazanıyor

Şirketin gelecek projeksiyonuna yönelik de bilgi veren Arkın Akbay, "Bundan sonraki odak noktamız santral çalışmalarımızın yanı sıra bütünleşik enerji depolama yatırımlarımıza hız vermek ve uygun sahalarda güneş ile rüzgarı birlikte çalıştıracağımız hibrit üretimi yaygınlaştırmak olacak. Böylece yenilenebilir kaynakların kesintili üretim doğasına depolama ile çözüm oluşturarak güvenilir, kesintisiz enerji tedariki sağlayacağız" dedi. Akbay, bu kapsamda Tokat Killik ve Ovacık Hibrit GES yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bölgesel kalkınmaya sosyal katkı da sağlıyor

Eksim Enerji, temiz enerji yatırımlarının yanında proje sahalarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın refahına da katkı sağlıyor. Tarıma elverişsiz taşlık alanların temizlenip verimli hale getirilmesinden, bölge halkına özel sağlık taramalarına kadar birçok sosyal sorumluluk inisiyatifi şirket tarafından hayata geçiriliyor.

Şirket, en son tamamladığı Viranşehir GES bölgesinde, yüksek maliyetli taşlık arazileri temizleyerek bölge halkının istifadesine sunmuş ve bu model uygulandıktan kısa süre sonra 320 ton hasat elde edildiğini duyurmuştu. - YOZGAT

