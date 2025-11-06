Haberler

Düzce'den AB Ülkelerine 15 Bin Ton Fındık İhracatı

Düzce'den AB Ülkelerine 15 Bin Ton Fındık İhracatı
Düzce'den ilk yarıda Avrupa Birliği ülkelerine 15 bin 760 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye'nin fındık ihracatı dünya pazarında önemli bir yer tutuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 760 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor. Yeni sezon fındık için ise hazırlıklar sürüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 ton, ağustos ayında 462 ton 910 kilo, eylül ayında 478 ton ve ekim ayında 471 ton 15 kilo fındık ihraç edildi.

Düzce'de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. - DÜZCE

