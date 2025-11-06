Haberler

Diyarbakır'ın İhracatında Yüzde 17,5 Büyüme

Diyarbakır'ın İhracatında Yüzde 17,5 Büyüme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 2025 yılının ilk 10 ayında ihracatının geçen yıla göre yüzde 17,5 büyüyerek 235,3 milyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı. Irak, en fazla ihracat yapılan ülke olurken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü en yüksek ihracatı gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 2025 yılı ilk 10 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik bir büyüme kaydederek ihracatını 235,3 milyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

İhracatta ilk sırayı 120 milyon doları aşan hacmiyle Irak olduğunu dile getiren Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, bu ülkeye yapılan ihracatın 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme sergilediğini aktardı. Türk, "Irak'ı, 11,4 milyon dolarla Suriye takip etmekte olup, bu ülkeye yapılan ihracatımızda geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına (yüzde 97) yakın bir artış gözlemlenmiştir. 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan üçüncü sırada yer alırken, bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 6,6 milyon dolar ile Gürcistan (yüzde 4 büyüme) ve 6,2 milyon dolar ile Almanya (yüzde 49 büyüme) bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir. Sektörel bazda ise 39,9 milyon dolarlık ihracat ile 'Kimyevi Maddeler ve Mamulleri' sektörü başı çekmektedir. Bu sektör, 2024'e göre yüzde 29'luk kayda değer bir artışa imza atmıştır. Onu, 37,3 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü takip etmekte olup, bu alandaki ihracatımız da yüzde 2,3 büyümüştür. 30,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz de ihracatımızdaki sağlam yerini korumaktadır" dedi.

Irak'a ihracatta büyüme

Türk, Irak pazarındaki performanstan bahsederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'dan Irak'a yapılan ihracat, 2024'ün ilk on ayında 103,4 milyon dolar iken, 2025'te 120 milyon dolara yükselmiştir. Bu, 16 milyon dolarlık mutlak artış ve yüzde 16'lık bir büyüme anlamına gelmektedir. Irak, toplam ihracatımız içindeki yüzde 51'lik payı ile Diyarbakır ticaretinin tartışmasız lokomotif pazarı olmaya devam etmektedir."

Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çeken Türk, özellikle 'Tekstil ve Hammaddeleri' sektörü, 2025 yılı başlarında umut verici bir performans sergilediğini, ilk üç aylık dönemde bir önceki yıla göre önemli bir artış eğilimine girdiğini söyledi. Türk, "Ancak, yılın ilerleyen aylarında bu ivme korunamamış ve özellikle son aylarda sektör ihracatında aylık bazda bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Benzer bir durum, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için de geçerlidir. Bu sektör, yılın başında güçlü bir çıkış yakalasa da, son dönemdeki aylık ihracat verileri, eylül ayı itibarıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabilmekle birlikte, sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürmesi adına yeni stratejilere olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.