Diyarbakır'ın İhracatında Yüzde 17,5 Büyüme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 2025 yılı ilk 10 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik bir büyüme kaydederek ihracatını 235,3 milyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

İhracatta ilk sırayı 120 milyon doları aşan hacmiyle Irak olduğunu dile getiren Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, bu ülkeye yapılan ihracatın 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme sergilediğini aktardı. Türk, "Irak'ı, 11,4 milyon dolarla Suriye takip etmekte olup, bu ülkeye yapılan ihracatımızda geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına (yüzde 97) yakın bir artış gözlemlenmiştir. 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan üçüncü sırada yer alırken, bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 6,6 milyon dolar ile Gürcistan (yüzde 4 büyüme) ve 6,2 milyon dolar ile Almanya (yüzde 49 büyüme) bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir. Sektörel bazda ise 39,9 milyon dolarlık ihracat ile 'Kimyevi Maddeler ve Mamulleri' sektörü başı çekmektedir. Bu sektör, 2024'e göre yüzde 29'luk kayda değer bir artışa imza atmıştır. Onu, 37,3 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü takip etmekte olup, bu alandaki ihracatımız da yüzde 2,3 büyümüştür. 30,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz de ihracatımızdaki sağlam yerini korumaktadır" dedi.

Irak'a ihracatta büyüme

Türk, Irak pazarındaki performanstan bahsederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'dan Irak'a yapılan ihracat, 2024'ün ilk on ayında 103,4 milyon dolar iken, 2025'te 120 milyon dolara yükselmiştir. Bu, 16 milyon dolarlık mutlak artış ve yüzde 16'lık bir büyüme anlamına gelmektedir. Irak, toplam ihracatımız içindeki yüzde 51'lik payı ile Diyarbakır ticaretinin tartışmasız lokomotif pazarı olmaya devam etmektedir."

Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çeken Türk, özellikle 'Tekstil ve Hammaddeleri' sektörü, 2025 yılı başlarında umut verici bir performans sergilediğini, ilk üç aylık dönemde bir önceki yıla göre önemli bir artış eğilimine girdiğini söyledi. Türk, "Ancak, yılın ilerleyen aylarında bu ivme korunamamış ve özellikle son aylarda sektör ihracatında aylık bazda bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Benzer bir durum, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için de geçerlidir. Bu sektör, yılın başında güçlü bir çıkış yakalasa da, son dönemdeki aylık ihracat verileri, eylül ayı itibarıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabilmekle birlikte, sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürmesi adına yeni stratejilere olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır" diye konuştu. - DİYARBAKIR