Haberler

Bursa Business School, Firmaların Geleceğine Önemli Katkılar Sunuyor

Güncelleme:
Bursa Business School, B2B satış ve pazarlama stratejileri üzerine düzenlediği eğitim programıyla, katılımcılara değer odaklı yöntemler sunarak firmaları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Eğitmen Dr. Yusuf Soner, müşteri değeri ve güvenin önemine dikkat çekti.

İş dünyasının yaşam boyu eğitim üssü Bursa Business School (BBS), firmaları geleceğe hazırlamak amacıyla kurgulanan eğitim programlarına tüm hızıyla devam ediyor. BBS'de düzenlenen 'B2B Satış ve Pazarlama: Değer Odaklı Stratejilerle Müşteri Kazanımı" eğitimi ile katılımcılara önemli bilgiler verildi.

BTSO'nun Uludağ'da hayata geçirdiği Bursa Business School'da Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Soner tarafından verilen eğitime çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Programın ilk gününde, pazarlama bakış açısından müşteriye ulaşma stratejileri, doğru segmentasyon, değer önerisi geliştirme ve "Aim-Pain-Gain" modeli ile müşterinin hedefleri, sorunları ve beklentileri analiz edildi. İkinci gün ise satış sürecinin yapı taşları, müzakere teknikleri, takip stratejileri ve güven inşasının önemi uygulamalı çalışmalarla ele alındı.

Eğitmen Yusuf Soner, satış ve pazarlamanın firmalar için stratejik bir disiplinine sahip iki konu olduğunu belirterek, iki konunun ayrıca bir proje yönetimi olduğuna işaret etti. B2B ile B2C dünyalarının farklarına da değinen Soner, "Satış bir sonuçtur; asıl mesele müşterinin değerini anlamak, güven inşa etmek ve çözüm ortağı olabilmektir. Müşteriyle masada değil, sahada kazanırsınız. Müşterinin ne istediğini öğrenmek ve ona adapte olan ve rakipte olmayanı geliştirmek önemli. Bunu sadece ürünü olarak düşünmemek gerekiyor. Ürün ve hizmet de bu işin bir parçası. Pazarlama talebi oluşturmak, satış da bu talebi realize etmektir" dedi.

Bursa Business School'un kent ve ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir değer olduğunu ifade eden Soner, şöyle devam etti;

"Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı tebrik ediyorum. Uludağ'da çok önemli bir merkez hayata geçti. Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanırken eski bildiklerimizle ilerleyemeyeceğimiz çok açık. Yeni ekonomiye hızla adapte olmamız lazım. Bursa Business School bu yolculukta firmalara rehberlik eden çok güçlü ve özel bir merkez"

Eğitim katılımcılarından AVG Otomotiv Kurucusu Barış Güler, BTSO'nun firmalara yönelik eğitim organizasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek, "Bursa Business School'a ilk defa geldim. Burada çok önemli bir eğitim üssü oluşturulduğunu söyleyebilirim. Burada sunulan imkanlardan tüm iş dünyası temsilcilerinin faydalanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Burpol firmasından Satış Mühendisi Tuğba Gencan, eğitim organizasyonunun oldukça faydalı geçtiğini belirterek, merkezin çok kapsamlı ve nitelikli eğitimleri firmalarla buluşturduğunu söyledi. - BURSA

