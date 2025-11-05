Haberler

Burgan Bank, 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burgan Bank, 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar elde ederek güçlü büyümesini sürdürdüğünü açıkladı. Banka, konsolide aktif büyüklüğünü 166,8 milyar liraya çıkarırken, ekonomiye 121,8 milyar lira kredi desteği sağladı. Dijital bankacılık alanında da müşteri sayısı 1,4 milyona ulaştı.

Burgan Bank, 2025'in 9 ayında istikrarlı büyümesini sürdürerek 2 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, konsolide aktif büyüklüğünü 166,8 milyar liraya çıkaran banka, ekonomiye ve reel sektöre 121,8 milyar lira kredi desteği sağladı.

Yılın 9 ayında 2 milyar lira net kar elde eden ve birikim yönetimi alanında yatırım fonu çeşitliliğini artıran Burgan Bank'ın fon büyüklüğü de 24 milyar lira seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, elde edilen sonuçların çok yönlü büyüme stratejilerinin ve müşteri odaklı hizmet modellerinin yansıması olduğunu belirtti.

ON Dijital Bankacılık'ın 2025'in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdüğünü aktaran Dinç, eylül sonu itibarıyla müşteri sayısının yaklaşık 1,4 milyona ulaştığını vurguladı.

Dinç, "Uzaktan müşteri ediniminde pazar payımız yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyor. Dijital ihtiyaç kredi hacmimiz 2024 yıl sonuna göre 3 kat, kredili müşteri adedimiz ise 2 kat arttı." değerlendirmesini yaptı.

Sigorta komisyon gelirlerinde de bugüne kadar en yüksek artış oranını yakaladıklarına işaret eden Dinç, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettiklerini kaydetti.

Dinç, hayata geçirdikleri Visa, Biletinial ve diğer işbirlikleriyle müşterilere pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Kurumsal ve ticari bankacılık alanında, 2025'in 9 ayında nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları vizyoner çözümlerle, hacimlerini önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Grup bankalarımızla özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yarattığımız sinerjiyle Irak ve Afrika gibi kritik pazarlarda yerel bilgiyle zenginleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu sayede dış ticaret hacmimiz yılın 9 ayında 2,5 milyar dolara ulaştı. 2025'te kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında devreye aldığımız 'faktoring' ürünleriyle KOBİ segmentinde 1,3 milyar liralık işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve yeni devreye aldığımız tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamızla faktoringde sürdürülebilir büyümeyi ve pazarda önemli oyuncu olmayı hedefliyoruz."

Bölgesel hizmet ağını genişletme stratejileri kapsamında Bursa Nilüfer ve Antalya Lara'da iki yeni özel bankacılık ve yatırım şubesi açtıklarını anımsatan Dinç, Burgan Yatırım tarafında da ürün ve süreçlerin dijital kanallar üzerinden müşterilere daha hızlı ve kolay biçimde sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Burgan Trade üzerinden sundukları yeni ürüne de değinen Dinç, "T+0 Anında Nakit ile müşterilerimize hisse senedi satışlarından elde ettikleri tutara aynı gün içerisinde erişim imkanı sağladık. Bu yenilik, dijitalleşme yolculuğumuzda müşteri deneyimini güçlendiren önemli adım oldu." ifadelerini kullandı.

Burgan Leasing ve filo kiralama tarafında da güçlü performanslarını sürdürdüklerini vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"2025 üçüncü çeyrek itibarıyla Burgan Leasing'in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre yüzde 31,5 artarak, 18,1 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde Burgan Leasing'in net karı 1,2 milyar lira, öz kaynak karlılığı yüzde 43,8 ve aktif karlılığı da yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedinde de ilk 5 arasında bulunuyoruz. Filo kiralama tarafında da 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla filo büyüklüğü bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 32 büyüme kaydetti. Toplam araç parkımızın yatırım değeri 7,9 milyar liraya ulaştı."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.