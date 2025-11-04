Haberler

Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı, Türkiye Karting Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti

Güncelleme:
Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı, 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında takımlar birinciliğine ulaşarak, çeşitli kategorilerde başarılı performanslar sergiledi. Pilotlar Zayn Sofuoğlu, Süleyman Cem Karakömür, Demir Sağım ve Ayşe Çebi gibi isimlerle podyum başarıları elde edildi.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında takımlar birinciliğine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda BOM Karting pilotları, 5 farklı kategoride toplam 6 podyum derecesi elde etti.

"Micro" kategorisinde piste çıkan Zayn Sofuoğlu, konsantrasyonu ve hatasız sürüşüyle etkinliğin en dikkati çeken performanslarından birini sergiledi. Tüm rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk gören isim olan Sofuoğlu, birincilik kürsüsüne çıktı.

"Mini" kategori pilotu Süleyman Cem Karakömür de istikrarlı sürüşüyle zirve mücadelesinin önemli bir parçası oldu ve performansıyla hafta sonunu birinci olarak tamamladı.

"Junior" kategorisinde pilot Demir Sağım da performansıyla birinciliğe ulaşırken, takım arkadaşları Oğuz Marangoz 3'üncü, Efe Ayhan 8'inci, Miraç Gültegin ise 11'inci sırada yarışı tamamladı.

Şampiyonanın en çekişmeli bölümü olan "Senior" kategorisinde ise pilot Ayşe Çebi, sıralama turlarından finale kadar tüm yarışlarda birinci olarak damalı bayrağı gördü.

Çebi ayrıca "en hızlı tur" derecesini elde ederek bir ayakta alınabilecek maksimum puanı toplamayı başardı. Aynı kategoride mücadele eden Batuhan Emir Saraç ise istikrarlı sürüşüyle hafta sonunu 11. sırada tamamladı.

"Master" kategorisinde ise pilot Muratcan Eğilmez, istikrarlı temposu ve tecrübesiyle ikinci sırada yarışı bitirerek takımın başarısına bir podyum daha kazandırdı. Takım arkadaşı pilot Can Özdoğan da güçlü performansıyla hafta sonunu 4. sırada tamamladı.

Elde edilen sonuçlarla BOM Karting Takımı, 2025 sezonunda şampiyonanın 6. ayağı öncesinde zirve mücadelesinde önemli bir konuma yükseldi.

Şampiyona, 22-23 Kasım'da TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
