Bitlis'te Alıç Hasadı Zorlu Geçiyor

Bitlis'in Yelkenli köyünde alıç hasadı başladı ancak kuraklık nedeniyle rekolte düştü. Köylüler zorlu koşullarda hasat yaparken, alıç sirkesi kış aylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadı başladı. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle alıç rekoltesinde düşüş yaşanırken, köylüler zorlu hasat mesaisine başladı.

Yelkenli köyünde doğal olarak yetişen alıç, bu yıl kurak geçen mevsim nedeniyle önceki yıllara göre daha az ürün verdi. Dağlık ve sarp arazilerde yetişen alıç meyvesini toplamanın oldukça zahmetli olduğunu belirten köylüler, buna rağmen toplamayı sürdürdüklerini söyledi.

Alıç toplayanlardan Gamze Tarlan, "Bu sene havalar çok kurak geçti, ağaçlarda geçen yıla göre daha az meyve var. Toplanması da oldukça zor ama emeğimizin karşılığını almak için sabırla çalışıyoruz. Alıcı hem evimizde tüketiyoruz hem de sirke yaparak değerlendiriyoruz" dedi.

Yelkenli köyü sakinleri, alıç sirkesinin kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade ederek, bu yılki düşük rekoltenin fiyatlara da yansıyabileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, alıcın şeker, tansiyon, kalp ve kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
