Balıkesir'de Kırma Zeytin Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken, kırma zeytin hazırlama mesaisi de başladı. Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. 2 hafta sonunda da sofralara geliyor.

Ali Çetinkaya Caddesindeki işyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 2 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi. Zeytin sezonunu açtıklarını anlatan 57 yaşındaki Fatih Özkan, yörede zeytin rekoltesi çok düşük olduğundan, fiyatların artığını söyledi. Yörede zeytin rekoltesinin düşük olduğunu kaydeden Fatih Özkan, "Zeytin kırma sezonumuz başlamıştır. Yeşil zeytinlerimizden kırma zeytin yapmaktayız. Bu sene rekolteler düşük geçen seneye göre. Yağmurlarımız olmadığından dolayı zeytinler biraz daha ufak. Hazırladığımız tuzlama ve kırma zeytini piyasaya sürmekteyiz. Kırmalık zeytinler 100-120 lira arasında değişirken, hazırlanmış bir şekilde olduğunda da 140 liraya satıyoruz. Kırma zeytinlerimizi bir hafta bekletiyoruz. İki tane kesme şeker atıp güneşte tutuyoruz, zeytinlerimizin güzel sararması için. Arkasından ikinci haftada da tuzlu su yapıyoruz. Tuzlu suda 3-4 gün beklettikten sonra da yemeye başlıyoruz. Biz limon tuzu katılması taraftarı değiliz. Doğal olarak bu peroksit gazı vardır. Bunun midemizi ve bağırsaklarımızın çalışmasında çok büyük faydaları vardır. Bunun böyle hazırlanması doğal olarak daha güzel daha kaliteli oluyor. Müşterilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz. Bütün çiftçilerimize güzel, bol bereketli sezon diliyoruz" dedi. - BALIKESİR