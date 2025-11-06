Haberler

Bafra'da Kapya Biber Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasadı sürerken, bu yıl tarım yapılan alan yaklaşık 32 bin dekar. Dönüm başına ortalama 4 ton verim alınırken, kilogramı 15 liradan alıcı buluyor. Üreticiler işçi sıkıntısı ve girdi maliyetleri gibi zorluklarla karşı karşıya.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu yıl Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber tarımı yapıldığını, ürünün mayıs ayı sonunda ekildiğini söyledi.

Kapya biber hasadının aralık ayı sonlarına kadar devam edeceğini dile getiren Tosuner, "Dönüm başına ortalama 4 ton verim sağlanıyor ancak bu rakamlar arazinin bakımına ve ürüne bağlı olarak değişiyor. Bu yıl kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Son hasatlarda kapya biberin kilogramı 15 liradan alıcı buluyor." dedi.

Bafra Ovası'ndan çıkan kapya biberin ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gittiğini anlatan Tosuner, "Gürcistan ve Azerbaycan'a da gidiyor. Bafra'da üretilen kapya biberde hasadın geç başlaması ve ürüne ara sıra hastalık vurması nedeniyle düşüşler yaşandı." ifadelerini kullandı.

Tosuner, girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son safhada en ağır yük, işçi sıkıntısı. 2026'nın işçi bakımından zor yıl olacağını tahmin ediyorum. İç piyasada işçi bulmak çok zor. Ovasıyla, kırsalıyla üretmekten hiçbir sıkıntımız yok. Şehirlerde yaşayan tüketicilere güzel ürün yetiştirmekten çok memnunuz. Önümüzdeki yılın kazançlı bir yıl olmasını diliyorum."

Türbe Mahallesi'nde kapya biber tarımı yapan Orhan Özmen ise 10 dönüm araziye kapya biber ektiğine dikkati çekerek, kasım ayında hasadı tamamlamayı planladığını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Ekonomi
