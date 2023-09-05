Av Yasağının Kalkmasıyla Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Balık sezonu açıldı tezgahlar renklenmeye başladı

Balıkçı Cengizhan Şen:

"Vatandaş bu sene balığa doyacak"

ESKİŞEHİR - Av yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşların özlediği balıklar Eskişehir'de ki tezgahlarda yerini alırken, esnaf Cengizhan Şen, bu yıl balığın bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Balıkların üreyerek, çoğalması maksadıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Başlayan avlanma süreci sonrasında ülkenin 4 yanındaki tezgahlarda yerini alan balıklar, vatandaşları sevindirdi. Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçılık yapan esnaf Cengizhan Şen, balıkçıların ve vatandaşların taze balıkları çok özlediğini söyledi. Son yıllarda en çok palamut yetiştiğini belirten Şen, bu yıl hamside bolluk olabileceğini ifade etti.

"Vatandaş bu sene balığa doyacak"

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahların dolmaya başladığını dile getiren balıkçı Cengizhan Şen, vatandaşların balığı özlediğini ama fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. Bu yıl palamudun az olacağını, çinekop ve hamsinin bol olmasının beklendiğini ifade eden Şen, "1 Eylül itibarıyla açılan balık sezonumuzun bütün balık camiamıza hayırlı ve bol bereketli olmasını dilerim. Şu an itibari ile denizden bize gelen bilgilere göre çinekop ve hamsi bol olacak. Şu anda sardalya sezonundayız, sardalyanın bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorum. Sardalya balığı şuan için omega yönünde en zengin balıktır, bu sebeple vatandaşlara sardalya balığı tüketmelerine öneriyorum. Vatandaşlar fiyatların biraz daha düşmesini bekliyor. Biz de, bizim de para kazanacağımız şartlarda en uygun, en ihtimamlı şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Beş aylık sürecin sonunda balık tutma sezonu açıldı. Herkes balığı özledi, tabi biz de özledik. Bu sene palamut beklemiyoruz, onun yerine hamsi bekliyoruz. Hamsi iki yıldır kıt geçti, son sezonlarımızda hamsi olmadığından dolayı, herkes hamsi yemeyi özledi. Hamsinin Anadolu insanında farklı bir yeri vardır. Hani bir hikaye var; vatandaşın birisi balıkçıya gitmiş ve hanımını arayıp, 'hamsi mi alayım, balık mı? diye sormuş. Yani hamsinin yeri biz de ayrı. İnşallah bol ve bereketli olmasını bekliyoruz. Çinekop geçen sene azdı, lüfer olmadı. Palamudun geçen sene bol olmasından dolayı, eğer çinekop ve lüfer bu sene bol olursa, fiyatlarda düşer. Geçen sene fiyatlar hep yüksekti ama bu sene bol olursa inşallah ucuz olmasını bekliyoruz. İnşallah vatandaş bu sene balığa doyacak, bütün beklentilerimiz bunun üzerine" dedi.