Auran Kozmetik, Kadın İstihdamıyla Kozmetik Sektöründe Fark Yaratıyor

Kayseri merkezli Auran Kozmetik; kadın istihdamına verdiği önemle kozmetik sektöründe fark oluşturuyor. Şirketin toplam çalışanlarının yüzde 65'ini kadınlar oluştururken kadın emeğini üretimin, inovasyonun ve başarının merkezine alıyor.

Auran Kozmetik Genel Müdürü Abdullah Karataş; kadın istihdamının şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak; "Kadınların iş gücüne katılımı, sadece bir istihdam politikası değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk anlayışıdır. Kadın çalışanlarımızın azmi, disiplini ve yenilikçi bakış açısı, Auran Kozmetik'in bugün geldiği noktada büyük bir paya sahip. Biz her üretim hattında, her projede bu emeğin değerini görüyoruz" dedi. Ar-Ge Sorumlusu Gizem Karataş; kadınların özellikle yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde fark oluşturduğunu belirterek; "Kozmetik sektöründe kadınların duyarlılığı, estetik anlayışı ve detaylara verdiği önem, Ar-Ge süreçlerimizde büyük avantaj sağlıyor. Kadın mühendislerimiz ve kimyagerlerimiz, sadece formül geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan çözümler sunuyor" ifadelerini kullandı. Üretim Müdürü Fatma Kayaaslan ise kadınların üretimdeki rolünü; "Üretim sahasında kadınların titizliği ve işine olan bağlılığı fark oluşturuyor. Auran Kozmetik olarak her ürünümüzde kadın emeğinin gücünü hissediyoruz. Bu güç, sadece üretim kapasitemizi değil, kalitemizi de yükseltiyor" şeklinde değerlendirdi. Kadın istihdamını artırmayı uzun vadeli hedeflerinden biri olarak gören Auran Kozmetik; aynı zamanda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak yerli üretimi ve kadın emeğini destekleyen projelere de öncülük ediyor.

Auran Kozmetik Hakkında:

Kayseri merkezli Auran Kozmetik; yenilikçi ürünleriyle Türkiye'nin Kozmetik sektöründe kendinden sıkça bahsettiren bir Kozmetik firmasıdır. 2025 yılında üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen firma, Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışını benimsemektedir. Kadın istihdamına ve yerli üretime verdiği önemle sektörde fark oluşturan Auran Kozmetik, 'Güzelliğin merkezinde kadın emeği var' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. - KAYSERİ