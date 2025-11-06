Haberler

Auran Kozmetik, Kadın İstihdamıyla Kozmetik Sektöründe Fark Yaratıyor

Auran Kozmetik, Kadın İstihdamıyla Kozmetik Sektöründe Fark Yaratıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri merkezli Auran Kozmetik, çalışanlarının %65'inin kadın olduğu bir yapıyla kadın istihdamına önem vererek sektörde öne çıkıyor. Şirket, kadınların iş gücündeki rolünü artırarak yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Kayseri merkezli Auran Kozmetik; kadın istihdamına verdiği önemle kozmetik sektöründe fark oluşturuyor. Şirketin toplam çalışanlarının yüzde 65'ini kadınlar oluştururken kadın emeğini üretimin, inovasyonun ve başarının merkezine alıyor.

Auran Kozmetik Genel Müdürü Abdullah Karataş; kadın istihdamının şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak; "Kadınların iş gücüne katılımı, sadece bir istihdam politikası değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk anlayışıdır. Kadın çalışanlarımızın azmi, disiplini ve yenilikçi bakış açısı, Auran Kozmetik'in bugün geldiği noktada büyük bir paya sahip. Biz her üretim hattında, her projede bu emeğin değerini görüyoruz" dedi. Ar-Ge Sorumlusu Gizem Karataş; kadınların özellikle yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde fark oluşturduğunu belirterek; "Kozmetik sektöründe kadınların duyarlılığı, estetik anlayışı ve detaylara verdiği önem, Ar-Ge süreçlerimizde büyük avantaj sağlıyor. Kadın mühendislerimiz ve kimyagerlerimiz, sadece formül geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan çözümler sunuyor" ifadelerini kullandı. Üretim Müdürü Fatma Kayaaslan ise kadınların üretimdeki rolünü; "Üretim sahasında kadınların titizliği ve işine olan bağlılığı fark oluşturuyor. Auran Kozmetik olarak her ürünümüzde kadın emeğinin gücünü hissediyoruz. Bu güç, sadece üretim kapasitemizi değil, kalitemizi de yükseltiyor" şeklinde değerlendirdi. Kadın istihdamını artırmayı uzun vadeli hedeflerinden biri olarak gören Auran Kozmetik; aynı zamanda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak yerli üretimi ve kadın emeğini destekleyen projelere de öncülük ediyor.

Auran Kozmetik Hakkında:

Kayseri merkezli Auran Kozmetik; yenilikçi ürünleriyle Türkiye'nin Kozmetik sektöründe kendinden sıkça bahsettiren bir Kozmetik firmasıdır. 2025 yılında üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen firma, Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışını benimsemektedir. Kadın istihdamına ve yerli üretime verdiği önemle sektörde fark oluşturan Auran Kozmetik, 'Güzelliğin merkezinde kadın emeği var' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 412.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu

Gürsel Tekin'den CHP'lileri kızdıran hamle
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.