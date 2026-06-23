Antalya'da Su Zirvesi düzenlenecek

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, üreticinin suya erişimine, tarımsal verimliliğe, iklim değişikliğine uyum ve kaynakların doğru kullanımına katkı sağlamak amacıyla Su Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.

ATB'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün ilk çeyrekte yüzde 4,6 oranında büyüme kaydettiğini belirterek, Antalya'nın tarımsal kapasitesinin ülkenin ekonomisi ve toplumun üzerinde hayati bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarımın, ülkenin bekası için stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Çandır, bu kapsamda sektörü ve kırsalı cazip hale getirecek politikalardan su yönetimi politikalarına kadar çalışmaları uzmanların desteğiyle yürüttüklerini bildirdi.

Borsa olarak 2026 yılı temasını "su" olarak belirlediklerini anlatan Çandır, şunları söyledi:

"Su artık yalnızca tarımın değil, turizmin, sanayinin, ticaretin ve kent yaşamının ortak meselesidir. Bu kapsamda yerel yönetimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve ilgili kurumlarımızla çalıştaylar düzenleyeceğiz. Ardından geniş katılımlı bir Su Zirvesi gerçekleştirerek, Antalya için ortak bir öneri seti oluşturmayı ve ilgili kurumlarla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışmanın, üreticimizin suya erişimi, tarımsal verimlilik, iklim değişikliğine uyum ve kaynakların doğru kullanımı açısından kentimize ve sektörlerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"Cop31 stratejik bir fırsattır"

Başkan Çandır, Antalya'nın 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına ( Cop31 ) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, COP31 ile Antalya'nın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gündeminin küresel ölçekte en önemli buluşma merkezlerinden biri olacağını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da "COP31 İş Dünyası Elçisi" olarak görevlendirildiğini aktaran Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31 Business Forum'un, Antalya'mızın uluslararası görünürlüğüne, yatırım ortamına ve sürdürülebilirlik vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Özellikle tarım, gıda, su, enerji, lojistik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz için yeşil dönüşüm, iklim finansmanı, yeni iş birlikleri ve uluslararası pazarlara erişim bakımından önemli fırsatlar doğacaktır. Bizim için COP31 yalnızca bir organizasyon değildir. Antalya'nın su, tarım, çevre ve sürdürülebilir üretim konularında dünyaya söyleyecek sözü olduğunu göstereceğimiz stratejik bir fırsattır."

Ali Çandır, TOBB öncülüğünde KGF ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi programının 25 milyar liralık ilk diliminin 8 Haziran itibarıyla üyelerin kullanımına açıldığını ve oda ile borsa üyesi işletmelerin program kapsamında azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini kaydetti.