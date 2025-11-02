Antalya'da Ekim Ayı Meyve ve Sebze Fiyat Endeksleri Açıklandı

Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2025 Ekim ayında sebze fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 10,49 oranında azalırken, meyve işlem fiyat endeksi yüzde 6,10 artış gösterdi

Antalya Ticaret Borsası Ekim ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endekslerini açıkladı. Ekim ayında miktar endeksleri domateste 18, meyvede 46 ve sebzede 27, fiyat endeksleri ise domateste 2624, meyvede 3429 ve sebzede 2221 olarak gerçekleşti. Miktar endeksi değişimleri, aylık olarak domateste yüzde 50,71, meyvede yüzde 6,14 ve sebzede yüzde 57,32 arttı. Yıllık olarak sebzede yüzde 15,49 artarken, domateste yüzde -9,42, meyvede ise yüzde -5,57 azaldı. Yıllık miktar endekslerindeki değişim, domates ve meyve miktar endeksinde ortalama civarında, sebze miktar endeksinde ise rekor artışla gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişim, meyve fiyat endeksinde ortalama üstü, domates ve sebze fiyat endeksinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.

Ekim ayında domates fiyat endeksi ise yıllık olarak yüzde -8,44 azalırken, bu azalış miktardaki yüzde -9,42 azalışa rağmen gerçekleşti. Meyve fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 51,88 arttarken, aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde -5,57 azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Sebzedeki fiyat endeksi yıllık olarak yüzde -10,49 azaldı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 15,49 oranında artış gösterirken, bu durum fiyat endeksindeki düşüşte etkili oldu. Ekim ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 50,71 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 47,10 artış gösterdi. Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en yüksek artış, son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ise üçüncü en büyük artış olarak kaydedildi.

Ekim ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 6,14 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 6,10 artış gösterdi. Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en düşük artış son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ise üçüncü en düşük artış olarak kaydedildi. Ekim ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 57,32 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 23,12 artış gösterdi. Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en yüksek artış, son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ise üçüncü en yüksek artış olarak kaydedildi. - ANTALYA