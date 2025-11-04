Haberler

Ankara'dan Kamboçya ile Dış Ticaret Hedefi: 1 Milyar Dolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATO Başkanı Gürsel Baran, Kamboçya ile 330 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmayı hedeflediklerini belirtti. Gıda, hazır giyim, medikal üretim, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında işbirlikleri yapılacağını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kamboçya ile 330 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu hedefe başkent olarak gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle katkıda bulunabiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ve beraberindeki heyet, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Nimul, ziyarette yaptığı konuşmada, 4'üncü Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Türkiye'de bulunduklarını ve bu süreçte çevre, enerji ve ticaret alanlarında işbirliklerini geliştirmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Nimul, Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşması tesisi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz"

ATO Başkanı Baran da Güneydoğu Asya'da yer alan Kamboçya ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin henüz yolun başında olduğunu belirterek, bu ülkeyle 330 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği aktardı.

Ankara ekonomisine ilişkin bilgi veren Baran, "1 milyar dolarlık ticaret hedefine başkent Ankara olarak gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle katkıda bulunabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
title