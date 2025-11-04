Ankara'dan Kamboçya ile Dış Ticaret Hedefi: 1 Milyar Dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kamboçya ile 330 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu hedefe başkent olarak gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle katkıda bulunabiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ve beraberindeki heyet, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Nimul, ziyarette yaptığı konuşmada, 4'üncü Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Türkiye'de bulunduklarını ve bu süreçte çevre, enerji ve ticaret alanlarında işbirliklerini geliştirmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Nimul, Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşması tesisi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz"

ATO Başkanı Baran da Güneydoğu Asya'da yer alan Kamboçya ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin henüz yolun başında olduğunu belirterek, bu ülkeyle 330 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği aktardı.

Ankara ekonomisine ilişkin bilgi veren Baran, "1 milyar dolarlık ticaret hedefine başkent Ankara olarak gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle katkıda bulunabiliriz." ifadesini kullandı.