Amasya'da Balıkçı ve Kasap Arasındaki İndirim Yarışı Sosyal Medyayı Salladı

Amasya'da bir balıkçı ile kasap arasında sosyal medyada başlayan esprili atışmalar, indirim yarışına dönüştü. Hamsi, tavuk ve sucuk gibi ürünlerdeki indirimler, vatandaşlar için cazip hale geldi. Her iki işletme de birbirine meydan okuyarak fiyatları düşürüyor.

"Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" sözleriyle sosyal medyada videolu paylaşım yapan Balıkçı Turan Aykurt, hamsinin porsiyonunu 200 TL, bir alana bir bedava olan ekmek arası fiyatını ise 150 TL olarak açıkladı. Balıkçının kasaplara sataşmasına kızıp "Ahmet'in sucukları, sevindirir çocukları" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan kasap Ahmet Zengin de kangal sucuğu 500 TL'ye baget tavuğun paketini ise 80 TL'ye düşürdü.

"Bu sene hamsi bol"

Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki balık restoranında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp satışların artmasını hedefleyen evli ve 1 çocuk babası balıkçı Turan Aykurt, "Ben balığa indirim başlatınca Ahmet de tavuğa ve sucuğa indirim yaptı. Bu sene hamsi bol. Fiyatlar da uygun. Halkımız yararlanıyor" dedi.

"Ahmet'in sucukları sevindirir çocukları"

Arkadaşının sosyal medyada kasaplara yönelik sözlerinden alındığını anlatan Hacı İlyas Mahallesi'ndeki 15 yıllık kasap Ahmet Zengin, "Kangal sucuk 800 TL'den 500 TL'ye baget tavuk ise paketi ise 130 TL'den 80 TL'ye düştü. Kampanyamızın devamı da gelecek. Kazanan halkımız olacak. Kim pes ettiğini açıklayana kadar bu çekişme devam edecek" diye konuştu.

İki işletmeden de alışveriş yapan Muammer Gazelci ise "Balıkçı ve tavukçulardan daha fazla indirim bekliyoruz. Halkın daha fazla tüketmesi onlar içinde, halk içinde iyi olur" şeklinde konuştu. - AMASYA

