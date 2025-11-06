Aksu Uçak Bakım Teknolojisi, Erasmus ile Avrupa'da Havacılık Stajları Başlatıyor

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2025 yılında Erasmus KA120 VET Akreditasyonunu almasının ardından Kuzey Avrupa'nın havacılık kurumlarıyla iş birliği protokolleri imzaladı.

İsveç'teki Flygteknik ve Finlandiya'daki REDU Lapland kurumlarıyla yapılan anlaşmalar kapsamında öğrenciler, EASA Part-147 lisanslı eğitim ortamlarında staj yapma fırsatı bulacak.

Proje kapsamında 2026 yılı Şubat ayından itibaren 35 öğrenci, Avrupa'nın farklı ülkelerinde havacılık sektöründe deneyim kazanacak. Ayrıca 2025 Aralık ayında Macaristan (Budapeşte) ve Fransa (Lyon) şehirlerinde yapılacak yeni staj protokolleriyle okulun Avrupa'daki eğitim ağı daha da genişleyecek.

Okul Müdürü Haldun Çevik, "Aksu Uçak Bakım Teknolojisi olarak Avrupa'da çok önemli bağlantılar kurduk. Her zaman söylediğimiz gibi, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi artık dünya sahnesinde. Her şey bir hayalle başlar" dedi. - ANTALYA