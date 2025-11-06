Haberler

Adana AOSB Yönetimi, Sanayicilerle İş Birliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, sanayicilerle doğrudan temas kurarak üretim ve istihdamı desteklemeyi amaçlıyor. Ziyaretlerde, bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik ortak adımlar değerlendirildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetimi, üretim gücünü, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleyen firmalarla doğrudan temas kurup, sahadaki çalışmaları yakından takip ederek sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yerinde çözümler üretmeyi hedefliyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Yapım İşleri Direktörü Emre Ocak'ın katılımıyla gerçekleştirilen firma ziyaretlerinin, sanayicilerle yönetim arasındaki güçlü dayanışmanın en somut göstergesi olduğu bildirildi. Ziyaretlerde, üretim süreçlerinden ihracat kapasitesine, Ar-Ge çalışmalarından istihdama kadar birçok konu ele alınarak, bölgenin rekabet gücünü artıracak ortak adımlar değerlendirildi. AOSB Yönetimi'nin yaklaşımının, "sadece bir organize sanayi bölgesi değil, üretim odaklı bir aile" anlayışının en önemli yansıması olarak görüldüğü ifade edildi. Sanayicilerle kurulan bu samimi diyalogun, Adana sanayisinin gelişiminde sinerji oluşturarak bölgenin Türkiye'nin üretim üssü olma vizyonuna güç kattığı kaydedildi.

AOSB Yönetimi, Ofis Yem firması ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Taşkaldıran tarafından konuk edildi. Ziyarette, firmanın faaliyet alanları, kalite standartları ve sanayicilere sunduğu katkılar değerlendirildi. Tür Var Group Ambalaj Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Medine Türeyici ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Türeyici tarafından ağırlanan AOSB Yönetimi, samimi bir atmosferde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. AOSB Yönetimi, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesinde yüzde 949 büyüme oranıyla 45. sırada yer alan Sami Trafo'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Yiğit Dağsuyu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Dağsuyu tarafından konuk edildi. AOSB heyeti, firma yöneticilerini bu başarılarından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılarının devamını diledi. Beyteks Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.'ni de ziyaret eden AOSB Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Güzeldağ ile bir araya gelerek sektörün gelişimi ve iş birliği imkanları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

AOSB Yönetimi'nin, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Mangtay ve Genel Müdür Yardımcısı Olgay Topçan ev sahipliği yaptı. AOSB Yönetimi, elde edilen bu başarıdan dolayı firma yönetimini tebrik etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
