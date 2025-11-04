Haberler

18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Kapılarını Açtı

18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜYAP 18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 120 katılımcı firma ile açıldı. Fuarda tarımsal mekanizasyon ve teknolojik gelişmeler sergilenecek.

TÜYAP 18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı, 120 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışı, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Köşger ve diğer yetkililer, açılışın ardından stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından olduğunu söyledi.

Tarımsal üretim için mekanizasyonun önem taşıdığını ifade eden Köşger, "Sanayileşmenin motoru da yine tarımsal mekanizasyon. Burada dünyadaki teknolojik gelişmeye ayak uydurmuş yerli firmaların ürünleri de sergileniyor. Dünyadaki gelişmeler de takip ediliyor. Yüksek katılımlı bir tarım fuarı gerçekleşiyor. İlgili tüm tarafları da fuara davet ediyorum." dedi.

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 18 yıldır aralıksız devam eden fuarın bölgenin en büyük organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Fuara bu yıl da iyi bir katılım olduğunu vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Açık ve kapalı alanlarımız dolu. Başta Adana olmak üzere çeşitli illerden 120 firma katılıyor. Yurt içi ve dışından 80 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz. 18 ülkeden ziyaretçilerimiz burada katılımcı, üretici, ihracatçı firmalarımızla görüşmeler yapıp siparişler veriyorlar. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcı firmaların yüzleri güler. Burada sergilenen 1200 ekipmanın tamamının satılmasını hedefliyoruz. İnşallah bu fuar geçmişte olduğu gibi bölgenin ve sektörün ticari hacmine önemli katkı sağlayacak."

Fuar 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.