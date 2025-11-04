18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Kapılarını Açtı

TÜYAP 18. Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı, 120 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışı, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Köşger ve diğer yetkililer, açılışın ardından stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından olduğunu söyledi.

Tarımsal üretim için mekanizasyonun önem taşıdığını ifade eden Köşger, "Sanayileşmenin motoru da yine tarımsal mekanizasyon. Burada dünyadaki teknolojik gelişmeye ayak uydurmuş yerli firmaların ürünleri de sergileniyor. Dünyadaki gelişmeler de takip ediliyor. Yüksek katılımlı bir tarım fuarı gerçekleşiyor. İlgili tüm tarafları da fuara davet ediyorum." dedi.

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 18 yıldır aralıksız devam eden fuarın bölgenin en büyük organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Fuara bu yıl da iyi bir katılım olduğunu vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Açık ve kapalı alanlarımız dolu. Başta Adana olmak üzere çeşitli illerden 120 firma katılıyor. Yurt içi ve dışından 80 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz. 18 ülkeden ziyaretçilerimiz burada katılımcı, üretici, ihracatçı firmalarımızla görüşmeler yapıp siparişler veriyorlar. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcı firmaların yüzleri güler. Burada sergilenen 1200 ekipmanın tamamının satılmasını hedefliyoruz. İnşallah bu fuar geçmişte olduğu gibi bölgenin ve sektörün ticari hacmine önemli katkı sağlayacak."

Fuar 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.